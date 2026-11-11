Vuelve el viento y la lluvia a San Juan: qué día y departamentos afectará

Luego de varias jornadas marcadas por el calor agobiante y temperaturas máximas que rozarán los 40º, las condiciones climáticas en San Juan experimentarán un brusco giro hacia el cierre de la semana. De acuerdo con los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional, la estabilidad atmosférica comenzará a ceder de manera progresiva a partir de la tarde del viernes, dando paso a un escenario de mayor nubosidad, ráfagas intensas y precipitaciones aisladas.

El desmejoramiento se sentirá inicialmente hacia las últimas horas de la tarde y la noche del viernes 13 de noviembre, momento en el que el viento rotará hacia el sector sureste con ráfagas moderadas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. Esta circulación de aire más fresco y húmedo favorecerá el desarrollo de tormentas aisladas y lluvias débiles durante la madrugada, quebrando la racha de calor extremo que dominó los días previos en los valles centrales.

La inestabilidad se consolidará plenamente durante la jornada del sábado 14 de noviembre, cuando un frente frío avance con mayor fuerza desde las primeras horas de la mañana. Se prevé que el viento del sur y sureste intensifique su velocidad con ráfagas superiores a los 50 kilómetros por hora, acompañado por chubascos y tormentas intermitentes que provocarán un notable alivio térmico, haciendo descender la temperatura máxima hasta los 29º o 30º.

Respecto a las zonas alcanzadas por el fenómeno, el sistema frontal impactará directamente en el Gran San Juan, afectando a los departamentos de Capital, Rawson, Chimbas, Rivadavia, Santa Lucía y Pocito con ráfagas y lluvias dispersas. Hacia el este y el sur provincial, jurisdicciones como Caucete, 25 de Mayo, San Martín, Angaco, 9 de Julio y Sarmiento podrían registrar los núcleos de tormenta más activos durante el sábado.

Por su parte, en los departamentos precordilleranos y cordilleranos como Iglesia, Calingasta, Jáchal, Ullum y Zonda, el cambio de tiempo se manifestará principalmente a través de vientos intensos del sector oeste y sur en las zonas altas.