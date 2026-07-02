San Juan volverá a convertirse este fin de semana en el punto de encuentro de los fanáticos de la cultura geek y el entretenimiento con la llegada de una nueva edición de Expo Hobbies. El evento, que este año celebra su sexta edición, se desarrollará el viernes 4 y sábado 5 de julio, de 15 a 21, en el Complejo La Superiora, en Rawson.

El encuentro se realizará el próximo fin de semana en Rawson. FOTO: Gentileza

La propuesta reunirá durante dos jornadas a comunidades, emprendedores, expositores y aficionados de distintos puntos de la región de Cuyo en un espacio pensado para todas las edades. Según la organización, se espera la asistencia de más de 4.000 personas por jornada, consolidando a Expo Hobbies como uno de los eventos independientes más importantes del calendario cultural y recreativo de la provincia.

Videojuegos, cosplay y experiencias interactivas

Entre las principales atracciones habrá arenas de videojuegos para PC Gamer, PlayStation y máquinas Arcade, además de un sector dedicado a los dispositivos móviles con competencias de Free Fire y Stumble Guys.

Los asistentes también podrán disfrutar de experiencias de realidad virtual cooperativa, un sector medieval con exhibiciones temáticas, un campo nocturno de Gel Blaster, un polígono de Airsoft y un espacio de inflables para los más chicos.

El Complejo La Superiora será el escenario. FOTO: Gentileza

La cultura geek tendrá un lugar destacado con la participación de cosplayers invitados de Buenos Aires, Mendoza y Salta, además de una feria con tiendas especializadas, emprendimientos y productos exclusivos.

Coleccionismo, juegos de mesa y gastronomía

Expo Hobbies también contará con una muestra de coleccionismo donde se exhibirán figuras de acción, autos a escala, consolas retro, cartas coleccionables y otros objetos vinculados al mundo del entretenimiento.

El recorrido incluirá una zona de juegos de mesa y actividades lúdicas para niños y adultos, además de exhibiciones organizadas por distintas comunidades y clubes temáticos.

Como en ediciones anteriores, el evento dispondrá de un patio de comidas con foodtrucks, propuestas gastronómicas para toda la familia y un espacio dedicado a la cocina asiática. Todo el predio será cubierto y calefaccionado para garantizar el desarrollo de las actividades.

Las novedades de esta edición

La edición 2026 incorporará nuevas propuestas para el público. Entre ellas se destacan una Arena Nintendo con competencias de Mario Kart y una Arena Clash Royale con desafíos y partidas en vivo.

Además, el campeón panamericano de ajedrez Román Herrmann ofrecerá partidas simultáneas y exhibiciones para los asistentes.

El programa también sumará un espacio de rompecabezas recreativos, demostraciones del juego de estrategia Warhammer, un Laboratorio Alien con personajes caracterizados y escenarios para fotografías, un sector de intercambio de figuritas en el stand oficial de Coca-Cola y actividades especiales organizadas por McDonald's y Cine Multiplex.

Entradas

Las entradas para Expo Hobbies 2026 ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Fanticket y también podrán adquirirse en las boleterías del Complejo La Superiora durante los días del evento. Tienen un valor que va desde los $9.000 hasta abonos por $14.000 y promociones para grupos familiares.