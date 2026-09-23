¡Vuelve la dupla! Vero Lozano confirmó su llegada a Olga junto a Leo Montero

El panorama audiovisual argentino se prepara para un importante movimiento de figuras. Durante una entrevista en el programa Ya Fue Todo de Jotax Digital, la conductora sorprendió al dar detalles sobre su futuro en el streaming y la pantalla chica. La noticia principal gira en torno a la dupla que conformará nuevamente junto a Leo Montero en el canal Olga, un proyecto que genera gran expectativa entre los seguidores de la mítica dupla televisiva.

A pesar de la expectativa, la presentadora aclaró que el acuerdo aún no está cerrado formalmente en lo contractual. "Tenemos que ver la logística, más que nada el tiempo entre un programa a otro, pero tenemos muchas ganas con Leo de hacerlo", señaló sobre los detalles operativos que restan definir antes del debut. Respecto al formato de la emisión, adelantó que la propuesta apunta a construir un espacio distendido: "La idea es hacer una mesa divertida. Está la propuesta pero todavía no firmamos".

La llegada de la dupla también se da en un contexto de reorganización para la plataforma de streaming. Al referirse a la grilla de programación del canal de cara al próximo año, la periodista explicó cómo afectará esta incorporación al resto de los contenidos habituales. "Tengo entendido que Migue Granados el año que viene no hace aire, no sé cómo armarán la grilla, pero por lo que sé no levantan ningún programa para hacer el nuestro", sostuvo para llevar tranquilidad a la audiencia de la emisora.

En paralelo a sus proyectos en plataformas digitales, la conductora mantendrá una agenda completa en la televisión abierta con compromisos fijados en el calendario de los próximos meses. "MasterChef Junior empiezo a grabar el 3 de octubre y en teoría sale al aire el 9 y el último programa sale el 6 de febrero. Y en marzo llegaría a Olga", detalló al precisar las fechas clave de su itinerario profesional.

Por otro lado, la dinámica habitual de las tardes televisivas en Cortá por Lozano sufrirá modificaciones en su panel. Con vistas al cierre de la temporada actual, la conductora reveló la incorporación que reemplazará a Evangelina Anderson a partir del próximo mes, confirmando que la figura elegida para ocupar ese lugar será Eliana Guercio.