¿Vuelve? La exestrella que podría salir del retiro para pelear en UFC 300

Paul Felder ha dado un paso al frente, cediendo un centímetro a la posibilidad de participar en otra emocionante pelea de UFC, y el universo responde con entusiasmo. Después de regresar al riguroso proceso de pruebas antidopaje de la promoción, este (17-6 MMA, 9-6 UFC) tiene a Jim Miller (37-17 MMA, 26-16 UFC) en la mira. Tras la reciente victoria del peleador de 40 años por sumisión ambos miran nada menos que a UFC 300.

"Cuando vi a 'Korean Zombie' (Chan Sung Jung) hacer esa huelga y me inspiré para potencialmente volver a la piscina y hacer todo este tipo de cosas, cualquiera que me conociera o hablara conmigo, sabía que Jim era el nombre. Pensé: 'Si voy a hacerlo, quiero que sea contra un tipo como Jim, alguien de mi edad, que ha estado en el juego durante mucho tiempo'. No estoy tratando de regresar y correr por el cinturón o algo así", expuso Felder en conferencia de prensa.

Luego, Paul también indicó: "Cuando hablamos con Jim en las reuniones de luchadores, obviamente, la gente que me rodea me incita y me empuja. Yo estaba como, 'Si me llamas, Jim, es algo que me interesaría hacer'. Él dijo, 'Si me consigues un trabajo sentado a tu lado en el escritorio, llegaremos a un trato'. Creo que lo llamarán para al menos una audición próximamente".

Emocionado por el regreso a UFC

"Cuando dijo eso, fue como, joder, ahora me está preparando con todas las cosas que dije: 'Si él hace esto, si esto sucede, entonces me interesaría hacerlo'. volver al gimnasio y ver cómo se sienten las cosas. Por eso es tan difícil y tentador y me inclino por querer hacerlo. Porque es Jim, como quiere que lo llamen en UFC 300, 'Jim Fucking Miller'. Es increíble. Él pelea increíble, especialmente puedo ver esa pelea justo frente a mis ojos", aseveró el expeleador.

Para cerrar, Paul Felder indicó: "Es una batalla de patadas en las piernas. Es una batalla de pie, principalmente. Obviamente, remató (a Benítez) en el suelo, como puede hacer Jim. Pero si va a ser una pelea como esa, creo que los fanáticos se la van a tragar, porque no voy a disparar ningún derribo allí, especialmente contra Jim. No voy a arriesgarme así. Definitivamente sería una pelea divertida. Probablemente sería la primera pelea de la maldita noche, para ser honesto contigo, por la forma en que se acumulan estas cartas".