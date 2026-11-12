Vuelve la Noche de las Heladerías a San Juan: días y locales adheridos

La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines, junto a los comercios locales Biscuí, Portho y Aguamelón, protagonizarán una nueva celebración gastronómica. El próximo miércoles 18 de noviembre se desarrollará la décima edición de la Noche de las Heladerías, una propuesta federal que convocará a más de 500 establecimientos en toda la Argentina.

El atractivo principal de esta jornada será el tradicional descuento de 2x1 en helado artesanal para todos los consumidores. Quienes se acerquen a los puntos de venta adheridos podrán adquirir un cuarto de kilo y llevarse otro sin cargo, una promoción que regirá a partir de las 19 horas y se extenderá hasta el horario de cierre de cada comercio.

Para conmemorar los diez años de este evento, la organización diseñó un gusto inédito llamado Maní Split, además de preparar diversas sorpresas para el público. Esta creación combina crema de maní tostado con vetas de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal, logrando un contraste pensado especialmente para el aniversario.

Desde la entidad organizadora señalaron que este lanzamiento se enmarca en la campaña "El sabor de lo nuestro", cuyo objetivo es resaltar la identidad argentina mediante materias primas tradicionales. De esta forma, se busca integrar productos autóctonos dentro de la elaboración tradicional que caracteriza al sector heladero nacional.

En territorio sanjuanino, ya está confirmada la participación de las firmas Biscuí, Portho y Aguamelón para recibir a los fanáticos del postre frío. No obstante, los responsables de la iniciativa adelantaron que el listado de locales podría incrementarse en las próximas jornadas con la adhesión de nuevos comercios provinciales.

Con esta propuesta, los vecinos de San Juan tendrán la oportunidad de disfrutar de un beneficio exclusivo y acompañar un festejo que alcanza su primera década de historia. La iniciativa apunta a fortalecer el consumo y poner en valor el trabajo de los maestros heladeros artesanales en cada rincón del país.