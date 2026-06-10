El Centro Cultural Conte Grand será escenario de una jornada especial dedicada a los fanáticos de la Tierra Media. El próximo domingo 14 de junio se realizará una celebración por el 25.º aniversario de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, la película que dio inicio a una de las trilogías más influyentes de la historia del cine.

La propuesta forma parte del Ciclo de Cine del Conte Grand y busca conmemorar el estreno de la obra dirigida por Peter Jackson, considerada un hito dentro del género fantástico y una producción que marcó a generaciones de espectadores en todo el mundo.

Las actividades comenzarán a las 16 horas con una feria temática inspirada en el universo creado por J.R.R. Tolkien. El espacio reunirá a expositores, coleccionistas y miembros de la comunidad fanática de la saga, además de propuestas vinculadas a la cultura local.

La celebración continuará a las 21 con la proyección de La Comunidad del Anillo en pantalla gigante. La función permitirá revivir el inicio de la aventura de Frodo Bolsón y sus compañeros en la misión de destruir el Anillo Único, una historia que se convirtió en un fenómeno cultural y cinematográfico.

Desde la organización destacaron que la actividad busca ofrecer una experiencia que vaya más allá de la exhibición de la película, generando un espacio de encuentro para seguidores de la saga y para quienes deseen redescubrir una de las producciones más reconocidas del cine contemporáneo.

La jornada se desarrollará en el Centro Cultural Conte Grand y contará con entrada libre y gratuita para todo público.