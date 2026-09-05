Lionel Messi volverá a pisar un campo de juego este sábado por la noche tras sacudir al mundo del deporte. El astro rosarino disputará su primer partido oficial luego de anunciar su retiro definitivo de la selección argentina. El capitán vestirá la camiseta del Inter Miami por una nueva jornada del torneo estadounidense.

El esperado encuentro frente al Atlanta United comenzará a las veinte y treinta horas de nuestro país. El duelo se disputará en el moderno estadio NU Stadium bajo un clima de gran expectativa internacional. Los fanáticos podrán seguir todas las instancias del juego a través de la transmisión oficial de Apple TV.

El equipo de Florida llega a este compromiso con un enorme envión anímico tras golear al Montreal. Aquella contundente victoria por siete a uno permitió cortar una mala racha de cinco partidos sin triunfos. El talentoso atacante argentino brilló en ese duelo anotando cuatro tantos para el conjunto local.

Sin embargo toda esa alegría deportiva quedó opacada por la decisión personal del máximo ídolo nacional. El lunes pasado comunicó su alejamiento del equipo albiceleste tras veintún años ininterrumpidos de absoluta gloria. Ahora su carrera profesional continuará enfocada exclusivamente en el certamen norteamericano.

La espera por el nuevo entrenador en Miami

La directiva del Inter Miami continúa atravesando un proceso de transición en su conducción técnica. El club aguarda la asunción formal de Cristian González como nuevo estratega del primer equipo. El Kily tiene todo acordado para suceder en el cargo a Guillermo Hoyos.

Actualmente la franquicia marcha en una expectante segunda posición dentro de la Conferencia Este. El plantel acumula cuarenta y dos unidades y busca acortar la distancia con el líder absoluto del torneo. Una victoria esta noche resulta fundamental para no perderle pisada al puntero Nashville.

Las probables formaciones para el gran duelo

El equipo local formaría con Dayne St Clair en el arco junto a Noah Allen y Maximiliano Falcón. La defensa se completaría con la presencia de Ian Fray conformando una última línea renovada. El técnico interino busca consolidar la solidez mostrada durante la última goleada a favor.

El mediocampo contaría con Telasco Segovia y Yannick Bright aportando despliegue físico y contención. Esa zona central sumará el enorme talento de Casemiro y el campeón mundial Rodrigo De Paul. El ataque quedará conformado por Germán Berterame acompañando a Luis Suárez y al capitán rosarino.

Por su parte el elenco visitante saldría al campo bajo las órdenes tácticas de Gerardo Martino. Lucas Hoyos custodiará la portería respaldado por una férrea línea defensiva de cuatro hombres. Enea Mihaj y Júnior Alonso conformarán la zaga central junto a Paulo Diaz y Tomás Jacob.

El mediocampo del conjunto de Atlanta estará integrado por Aleksey Miranchuk y William Reilly. Completarán ese sector del campo Tristan Muyumba y Cooper Sanchez para intentar recuperar el balón. La ofensiva visitante depositará sus esperanzas en la velocidad de Miguel Almirón y Fabrice Picault.