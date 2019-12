Vuelven a detener en Rusia al líder opositor Navalni

El líder de la oposición rusa, Alexey Navalni, fue nuevamente detenido hoy durante un registro de las oficinas de su fundación Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), que está bajo investigación por presunto lavado de dinero, informó su portavoz, Kira Yarmish.



"Navalni fue detenido por la fuerza. Él no se resistió", escribió Yarmish en la red social Twitter.



Agregó que el resto de los empleados que se encontraban en el FBK también fueron detenidos en un primer momento, pero ya "fueron liberados".



Por su parte, Ivan Zhdanov, director del fondo creado por Navalni, aseguró que a todos los trabajadores del centro les fueron requisadas sus computadoras portátiles.



Según Zhdanov, los investigadores no tienen intención de devolver esas computadoras, compradas tras los registros del pasado verano, al considerarlas una "prueba" en el caso de lavado de dinero abierto contra la fundación.



"Es un robo", aseguró.



La portavoz de Navalni coincidió con él en calificar de "robo" las diligencias policiales y señaló que no es una casualidad que se lleven a cabo precisamente un jueves, cuando el líder opositor tenía previsto grabar un programa para su canal de YouTube, refirió la agencia de noticias EFE.



El programa del pasado jueves, precisó Zhdanov, "tuvo 1,4 millones de visualizaciones".



Navalni, famoso por sus denuncias de corrupción en las altas esferas del poder, ha sido detenido numerosas veces y condenado en varias ocasiones a penas de arresto administrativo por organizar o participar en manifestaciones no autorizadas.



La última vez fue arrestado por 30 días a mediados de año por llamar a participar de un acto antigubernamental en Moscú, tras haber denunciado previamente una persecución de su fundación, calificada recientemente de "agente extranjero", con numerosos registros en sus oficinas por todo el país.



El pasado agosto las autoridades anunciaron además que el Comité de Instrucción de Rusia, órgano de investigación judicial adscripto al Kremlin, investigará un supuesto lavado de dinero por parte del FBK por un monto de 1.000 millones de rublos (unos 15 millones de dólares.