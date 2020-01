Wado de Pedro se comprometió a fortalecer a Río Cuarto tras recibir al intendente Llamosas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro del Interior, Wado de Pedro, recibió esta tarde al intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, en un encuentro en el que ahondaron las políticas que el gobierno del presidente Alberto Fernández implementará en la ciudad con el objetivo de consolidar su importancia estratégica como segunda ciudad de la provincia de Córdoba.



"Destacamos la voluntad de unidad en la construcción de una agenda común entre la Nación, la provincia y el municipio para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Una verdadera argentina unida y federal se construye con equidad y desarrollo productivo", señalo De Pedro en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.



El ministro repasó con el intendente "las obras de infraestructura que se hallaban paralizadas por el gobierno anterior y que ahora reactivará la actual gestión nacional", según se informó oficialmente desde su cartera.



"Fue una reunión muy positiva. Hemos avanzado en temas de gestión importante y el ministro me ha manifestado la firme decisión del Gobierno nacional de poner en valor a la capital alterna de Córdoba, que es nuestra ciudad de Río Cuarto”, señaló Llamosas luego de la reunión, en diálogo con periodistas acreditados de Casa Rosada.



“Avanzamos en gestiones de obras que quedaron pendientes por parte del gobierno anterior como por ejemplo las obras de cordón-cuneta y una obra muy importante de desagüe en el sur de la ciudad”, agregó el intendente, quien además tiene pendiente una reunión en Buenos Aires con Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas.



Según aclaró, no hubo una discriminación “partidaria” por parte de la administración nacional sino que la “paralización” de las obras fue “producto de la misma crisis que ya lleva dos años y que generó un proceso de recesión” del cual “Río Cuarto no fue ajeno”.



“Esa situación hizo que, naturalmente, cuando la obra pública se paraliza, haya también frustración y mano de obra de trabajo que se pierde. Por eso, en una ciudad como la nuestra, la segunda de la provincia, es una muy buena noticia que el actual Gobierno vuelva a ponerlas en valor”, sostuvo el intendente, alineado políticamente con el gobernador Juan Schiaretti.



También elogió la decisión del Presidente de colocar a ex intendentes en puestos destacados de la administración nacional, como Gabriel Katopodis en Obras Públicas o Mario Meoni en Transporte, al ponderar la “impronta que el Gobierno Nacional ha iniciado para federalizar decisiones de gobierno” con “aquellas experiencias de intendentes que han tenido a su cargo gestiones exitosas y que le dan un valor especial para comprender la realidad del interior del interior del país”.



"No tengo dudas. La visión de los intendentes, que son la primera puerta que el vecino toca cuando tiene un problema, más allá de las competencias o las jurisdicciones, dan una dinámica de la realidad que aporta y le da valor en una gestión superior”, sostuvo.



Al ser consultado por el proceso electoral en Río Cuarto, donde habrá elecciones el 29 de marzo en las que aspira a conquistar un segundo mandato, sostuvo que “hoy todos los sectores del justicialismo están contenidos” dentro de Unión por Córdoba y “trabajando” en su proyecto municipal, al tiempo que agregó que la unidad del peronismo “es uno de los aprendizajes que hemos tenido al entender que debíamos ir todos juntos, aunque sumando participación y referencia de otros partidos”.



"Siempre lo he dicho: el peronismo es la base de nuestra estructura en la alianza, frente, y están todos los sectores representados. No de ahora sino de 2016, donde accedimos al Gobierno con todos los sectores del justicialismo juntos y eso es lo que hemos manifestado. Hay también otros sectores independientes y otros que se están por sumar”, concluyó, de cara al cierre a la presentación de alianzas electorales de la próxima semana.