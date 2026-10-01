El sanjuanino Walter Cavalli está a punto de sumar otro Mundial de Hockey sobre Patines a una trayectoria que comenzó en 1978 y que durante décadas lo llevó a recorrer distintos lugares del mundo detrás de este deporte. Jubilado después de 47 años de profesión, volverá a ponerse en modo periodista para vivir desde adentro una nueva competencia internacional, esta vez en Paraguay.

Su recorrido está marcado por Mundiales, viajes, anécdotas y grandes protagonistas del hockey sobre patines, además de una relación permanente con la Selección Argentina. El comunicador habló con DIARIO HUARPE y analizó las selecciones nacionales, revivió anécdotas y también históricos del deporte.

Una vida que comenzó en 1978

Su vínculo con el periodismo nació en 1978, cuando tenía 17 años y Argentina salió campeón del mundo por primera vez en San Juan. Por entonces estudiaba arquitectura, carrera que dejó después de dos años, y también cursaba Educación Física.

“Yo empecé a trabajar en el diario en el año '78”, recordó. A lo largo de 47 años pasó por distintos lugares dentro del medio: comenzó como colaborador de Deportes, fue cronista, redactor, jefe de sección y durante los últimos 25 años estuvo al frente de Deportes, además de desempeñarse como editor.

También fue profesor de Educación Física durante 43 años y se jubiló de ambas actividades. Sin embargo, después de retirarse de la actividad laboral, la pasión por el periodismo deportivo y el hockey siguió intacta.

“Después de jubilado dije no voy a hacer más nada”, contó. Pero continuó ligado a los medios, actualmente junto a Gerardo Araniz en el programa En Juego, en LV1 Radio Sarmiento, y ahora volverá a viajar para sumar otro Mundial a una historia que comenzó en San Juan y terminó recorriendo buena parte del mundo detrás del hockey.

Los grandes nombres que marcaron épocas

A lo largo de sus años siguiendo al hockey, Cavalli también fue testigo de distintas generaciones de jugadores que quedaron en la historia del deporte. Entre los nombres que más recuerda aparecen los hermanos José Luis Páez y David Páez, además de Daniel Martinazzo y Pachito Velasco.

“Los hermanos Páez, José Luis y David”, mencionó al recordar a dos de los grandes referentes que tuvo el hockey argentino. También destacó a Martinazzo y Velasco, a quienes considera parte de una historia de grandes protagonistas.

Para explicar la dimensión de esos nombres, Cavalli recurrió a una comparación con el fútbol. “Es como hoy decir Maradona, Messi, Di Stéfano, tal vez sea complicado compararlos porque fueron de distintas épocas, pero fueron todos unos grandes”, afirmó.

China, Angola y las experiencias que dejó el mundo

China fue uno de esos destinos difíciles de olvidar, aunque no precisamente por la comida. “No volvería nunca más”, dijo entre risas al recordar aquella experiencia y explicó que la gastronomía fue complicada para él.

El idioma también fue una barrera. “No te entienden nada ni vos entendés nada”, contó, al explicar que incluso con el traductor del teléfono resultaba difícil comunicarse y que para elegir la comida muchas veces había que recurrir a dibujos.

En Angola, en África, la experiencia fue diferente y mucho más impactante. Cavalli recordó que un grupo grande de periodistas pudo conocer lugares donde convivían realidades sociales completamente distintas.

Por un lado, mencionó la zona conocida como la isla, donde vio Lamborghini, Ferrari y personas multimillonarias. Por otro, recordó a cinco niños pequeños, de tres o cuatro años, comiendo juntos de un plato y desnudos.

“Entonces vos decís cuál es la vida”, recordó Cavalli sobre aquella escena. Son imágenes que quedaron incorporadas a una memoria construida durante décadas de viajes detrás del hockey.

La Selección Argentina, desde la mirada de un hombre de Mundiales

Después de tantos años siguiendo al hockey, Cavalli tiene una mirada construida a partir de su experiencia en diferentes competencias internacionales. Para el periodista, Argentina llega bien en las tres categorías que disputarán el Mundial.

“Argentina lo veo bien. Como los últimos mundiales”, afirmó. En mayores masculinos, además, tiene un deseo particular: que Argentina vuelva a conquistar el título que ganó en San Juan y que luego perdió en Italia.

“Me gustaría que en la de mayores varones recupere el título que ganó aquí en San Juan”, sostuvo Cavalli. Sobre aquel campeonato perdido, señaló que Argentina no lo perdió injustamente, aunque consideró que también podría haberlo ganado.

En cuanto al seleccionado femenino, también destacó sus posibilidades. “Las chicas me parece que van bien. Creo, las menciono como las favoritas”, expresó.

El Sub-19, en cambio, aparece como una incógnita para el periodista por la juventud de sus integrantes y la experiencia de los seleccionados europeos. “Los chicos son distintos. Vos no sabés cómo van a reaccionar”, explicó.

Paraguay, el próximo capítulo

Ahora el destino será Paraguay, un país que Cavalli conoce, aunque explicó que hace aproximadamente 15 años que no lo visita. Según le comentaron, el país cambió mucho desde aquella última experiencia.

Incluso contó una situación que le llamó la atención antes del viaje: habló con un paraguayo que trabaja en Conmebol y le preguntó por el Mundial de hockey. La respuesta lo sorprendió: “Falta una semana, y no tienen idea que se juega un Mundial”.

Cavalli llegará así a una nueva experiencia internacional, con la memoria de décadas de Mundiales y con la posibilidad de volver a contar desde adentro una competencia que conoce profundamente.