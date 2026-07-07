Wanda Nara a nada de robarle a la China Suárez un importante trabajo

Wanda Nara se encuentra en medio de las negociaciones para concretar uno de sus proyectos profesionales más ambiciosos. La conductora de televisión está muy cerca de cerrar un acuerdo para protagonizar una serie documental sobre su historia personal y laboral para la plataforma de streaming Disney Plus. Según trascendió en el programa Ya fue Todo, de la señal Jotax Digital, el gigante del entretenimiento analiza el proyecto mientras "Disney está muy cerca de decir que sí".

La propuesta surgió a partir de un vínculo legal establecido entre la empresaria y una firma española denominada Komodo. Al brindar detalles sobre el estado de las conversaciones, en el ciclo televisivo explicaron que "Hay una productora en Madrid que se llama Komodo que firmó un contrato con Wanda para ofrecer su docuserie a las distintas plataformas, no sé si fue este año o el año anterior". Tras una negativa inicial por parte de Netflix, la oferta fue trasladada a los ejecutivos de Disney, quienes actualmente lideran las tratativas.

El contrato estipula una inversión económica de gran impacto que depende directamente de la aprobación final del material. Los periodistas informaron que "Pautaron 500 mil euros si se lleva a cabo el proyecto y eso depende de que alguna plataforma la acepte, Netflix ya dijo que no y la llevaron a Disney".

Respecto a la modalidad de los pagos, el informe detalló que "Disney está por decir que sí y de esos 500 mil euros 300 mil se pagan el primer día de grabación de la serie, y si no se empieza a grabar no existe, después son dos cuotas consecutivas de 100 mil euros a los 30 y 60 días".

Un dato central de la negociación es que la productora con sede en Madrid solo percibirá sus beneficios económicos si la serie inicia su fase de rodaje. En este sentido, los panelistas remarcaron que "Wanda firmó con una productora española, con sede en Madrid de nombre Komodo que solo lo va a cobrar si se hace". Asimismo, el desarrollo de este contenido audiovisual habría generado un cambio en los planes de la plataforma respecto a otras figuras, ya que aseguraron que "A la China Suárez ya la dieron de baja".

Este nuevo paso en la carrera internacional de Nara se produce en un presente de alta visibilidad, luego de su reciente salida con sus cinco hijos tras una tregua con Mauro Icardi. La serie documental buscaría recorrer los hitos de la vida de la presentadora, quien también espera el estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, mientras atraviesa diversos conflictos judiciales y mediáticos que marcan su actualidad en los medios de comunicación.