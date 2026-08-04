Wanda Nara acusó a Icardi de filtrar sus fotos íntimas: “Los trolls pagos”

Wanda Nara se encuentra nuevamente en el foco de la atención mediática tras la difusión de una serie de fotografías tomadas durante sus vacaciones en Ibiza. Un portal turco llamado Populicc publicó imágenes de la empresaria en la playa junto a su pareja, Martín Migueles, y sus hijas, las cuales se viralizaron rápidamente en la red social X. Ante la repercusión y las críticas recibidas por su aspecto físico, la conductora decidió realizar un descargo público para aclarar la situación.

La empresaria sostuvo que las postales fueron editadas de forma maliciosa con el objetivo de cambiar la percepción pública sobre su cuerpo. En sus redes sociales, denunció la existencia de "trolls pagos" que se dedican a difundir versiones distorsionadas de su imagen. Nara explicó que existe una diferencia clara entre lo que se observa en los registros de video y las fotografías manipuladas digitalmente por sus detractores.

Este tipo de episodios no resulta nuevo para la mediática, quien recordó que en anteriores oportunidades medios turcos ya habían publicado fotos al natural con intencionalidades similares. La situación reavivó el debate sobre el uso de filtros y la presión social que recae sobre las figuras públicas respecto a su físico. Además de este conflicto, la conductora se refirió recientemente al fallo de la justicia italiana preguntando "¿Con qué corazón un papá puede insistir en una restitución en Turquía?".

Por otro lado, la jornada mediática de Nara también incluyó un intercambio con su exesposo, Maxi López. El exfutbolista compartió una imagen mientras realizaban gestiones por los pasaportes de sus hijos tras un robo ocurrido en Milán. Con un tono irónico y mostrando la buena relación familiar actual, la empresaria reaccionó a la publicación comentando "Gracias salí divina" ante la foto subida por López en sus perfiles virtuales.