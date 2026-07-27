Wanda Nara acusó a un ser cercano de traidor y desató el escándalo

Wanda Nara volvió a captar la atención de sus seguidores este domingo por la tarde mediante una publicación en redes sociales que sugiere un quiebre en su círculo íntimo. Desde Italia, donde se encuentra junto a sus hijos tras sufrir un robo y el hurto de documentación, la empresaria compartió una historia con fondo negro y un emoji de corazón roto. En el posteo, la conductora escribió "Pensé que eras de mi team" sin brindar mayores detalles sobre quién sería el destinatario de sus palabras.

La repercusión fue inmediata y Yanina Latorre decidió intervenir desde sus vacaciones para sumar información sobre este posible conflicto. La panelista de espectáculos planteó la duda sobre si "¿Se viene otro gate?" al observar el movimiento en la cuenta oficial de Nara. Minutos más tarde, la comunicadora profundizó su análisis sobre el trasfondo de esta situación que ya se volvió viral.

Latorre manifestó su sorpresa por la aparición de este nuevo problema mediático durante su descanso personal. La periodista afirmó que "No hay nada que hacer, siempre interrumpen mis vacaciones. Parece que el quilombo es con alguien muy cercano" sugiriendo que la interna involucra a personas del entorno directo de la modelo. Finalmente, para cerrar su intervención, dejó una pista que generó múltiples teorías al mencionar a "Dos hermanitas muy famosas" en relación con el origen de la disputa.