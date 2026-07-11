Wanda Nara acusó de mal padre a Icardi y de lastimar a una de sus hijas

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo de tensión tras una denuncia por falta de atención médica hacia una de sus hijas. Según relató la empresaria, la niña regresó a su cuidado con una lesión física que no habría sido tratada durante los días que permaneció con el futbolista.

Wanda Nara explicó que la situación se originó por un accidente doméstico ocurrido tiempo atrás. La empresaria detalló que "fue jugando al fútbol en un saltarín hace 10 días y jamás la llevó al médico". Al recibir a la menor, Nara observó la gravedad del cuadro y decidió buscar asistencia profesional de inmediato. Según sus palabras, "me la devolvió con un esguince en el dedo".

El diagnóstico médico arrojó que se trataba de un esguince de segundo o tercer grado, una condición que estuvo cerca de convertirse en una fractura. La situación escaló hasta la intervención de la Justicia. La licenciada Fernanda Mattera, encargada del seguimiento de las menores, habría solicitado al deportista que se ocupara de la consulta médica, pero este se habría negado.

Ante este escenario, la empresaria resolvió la urgencia por su cuenta. Nara afirmó que "como era feriado, el juez no estaba y obviamente la llevé yo". Además, anticipó acciones legales al asegurar que "el lunes, todo quedará asentado en el expediente".

A este incidente se suma el reclamo por la cuota alimentaria. Aunque se registró una transferencia de 398.500 dólares en una cuenta judicial, la abogada Ana Rosenfeld señaló que el proceso administrativo no se completó. La letrada manifestó que "la plata está en el aire, todavía está en el aire". Por su parte, la madre de las niñas fue tajante al declarar que "Icardi no pagó".

La disputa también abarca el plano emocional y los gastos personales del jugador. Nara cuestionó la actitud de su expareja respecto al vínculo con su entorno cercano. La empresaria sentenció que "la culpa es de Icardi" y agregó que el futbolista "gasta dinero con extraños y no con la familia. Estuvo 40 días en Buenos Aires y no hablemos solo de plata. Hablemos de amor". La menor afectada ya presentaba una lesión previa en la rodilla, lo que requería cuidados especiales que, según la denuncia, no se habrían cumplido.