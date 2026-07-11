Wanda Nara acusó de maltratadora a la China Suárez y estalló el escándalo

Wanda Nara generó una fuerte reacción en las redes sociales tras publicar un comentario en una noticia que informaba sobre el regreso de Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina. La empresaria escribió la frase "Mamá Toni Cataldi" en una publicación digital, lo cual fue interpretado por muchos como una acusación de maltrato hacia la actriz. Previamente, la conductora había enseñado su pasaporte y los de sus hijos, lo cual captó el interés de sus seguidores por un detalle particular.

El contexto de estas palabras se vincula con un caso reciente que tomó relevancia pública. El joven mencionado habría sido Tomi Cataldi, ya que el mensaje original contenía un error de escritura.

Según explicó Fefe Bongiorno en el programa LAM, "Tomi Cataldi denunció hoy a su madre por maltrato, es una mujer que es influencer". Ante esto, Ángel de Brito preguntó "¿La trata de maltratadora de a la China? ¿Entendemos es?", a lo que el panelista respondió "No sé qué interpretación hacer. Intuyo que está hablando de él".

Tomás Cataldi es un joven de 20 años que decidió exponer su situación familiar en plataformas digitales. En su descargo, el joven expresó "Quería decirles cómo sobreviví a mi madre narcisista, manipuladora y a su maltrato psicológico. Es influencer, me hizo sufrir toda la vida, es una muy mala persona y no sé por qué le va bien".

Además, el joven que actualmente reside con su abuela tras abandonar su hogar aportó más detalles sobre la convivencia al asegurar que "Ella gritaba, me comparaba, me humillaba, me despreciaba y todo era mi culpa. Me comparaba con mis amigos y me preguntaba cómo no podía ser como ellos".

Mientras se espera que la conductora aclare o profundice su postura en las próximas horas, se confirmó que Mauro Icardi y la China Suárez volverán al país y no se irán a Turquía como estaba estipulado originalmente tras sus vacaciones en Miami.