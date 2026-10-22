Wanda Nara amenazó a una famosa de dejarla sin trabajo y hay escándalo

Wanda Nara y Edith Hermida protagonizaron un tenso intercambio de palabras durante una emisión reciente de MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe. La conductora del certamen culinario decidió acercarse a la participante y panelista del programa Bendita para marcarle un claro límite respecto a las opiniones emitidas sobre sus familiares directos. La conversación entre ambas figuras televisivas comenzó con un tono distendido pero rápidamente sumó momentos de franca rispidez.

Durante la charla Wanda Nara aclaró que no le molestan las bromas dirigidas hacia su persona pero dejó en claro su postura protectora hacia su hermana Zaira Nara. La presentadora expresó expresamente “Yo tengo buena onda con vos, lo único no te metas con mi hermana porque yo veo tu programa. Ahora me dejaron un poquito a mí y le empiezan a dar a mi hermana”. Ante dicho planteo Edith Hermida explicó su postura sobre la reconciliación de Zaira con Jakob Von Plessen.

La panelista de El Nueve argumentó su visión sobre la pareja y remarcó “¡No! Me encanta esta segunda vuelta de Zaira con Jakob Von Plessen”. De inmediato Wanda Nara retrucó “Ah, ¿te gusta? Pero no dicen lo mismo en tu programa”. Frente a esa respuesta Edith Hermida apeló a un conocido refrán popular para justificar los comentarios vertidos en su ciclo habitual señalando “Claro, porque las segundas partes nunca son buenas, dicen”.

La discusión subió de tono cuando Wanda Nara definió la personalidad de su hermana menor indicando “Yo soy brava y Zaira es peor que yo. Ella es como vos, medio calladita y son las peores, tené cuidado. No te estoy amenazando”. Edith Hermida relacionó la frase con otra figura mediática y lanzó “La juega de callada, son las más zorras, claro... como la China”. La mención a la actriz generó una reacción directa e inmediata.

La respuesta final de la conductora de Telefe no tardó en llegar y cerró el cruce televisivo con una firme advertencia. Wanda Nara le respondió tajantemente “Bueno, agarratela con la China, pero con mi hermana no. Tené cuidado, gordi, porque terminás vos en el freezer”. De este modo la mediática utilizó el término clásico de la televisión para dar por concluida la interacción con la participante antes de continuar con la emisión.