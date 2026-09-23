Wanda Nara amenazó e insultó a una periodista en pleno vivo de TV

Durante la presentación de MasterChef Celebrity, la conductora brindaba una entrevista para el programa LAM cuando el ambiente distendido se transformó en un tenso intercambio. El detonante fue la consulta sobre la situación judicial de Martín Migueles, señalado en una investigación del Banco Central por transacciones financieras de varios millones de pesos en época de restricciones cambiarias.

Ante el cuestionamiento sobre su postura frente al tema, la empresaria busco marcar distancia de los expedientes judiciales de sus vínculos afectivos. Expresó "No tengo nada que ver con las cuestiones legales de mis parejas o exparejas" y planteó "Qué culpa tengo yo de lo que hacen mis ex o mis novios".

La discusión escaló cuando la panelista intentó dirigir sus preguntas hacia Nora Colosimo, madre de la conductora. Molesta por la insistencia y el trato hacia su familiar, la presentadora lanzó en tono irónico "Pero mami agarrala de los pelos que la tenés ahí. Yo la hubiera agarrado de los pelos. Qué pesada".

Antes de finalizar la comunicación con el ciclo televisivo, la empresaria dejó una reflexión dedicada al público femenino al remarcar "Mujeres, se tienen que independizar, trabajar y vivir sus vidas. Lo que hagan sus parejas o ex, que lo arreglen ellos. Si tengo que ir a tomar mates a la cárcel con algún ex, si me cae bien iré. ¿Qué culpa tengo yo?".

Al retirarse el auricular para reencontrarse con sus compañeros de equipo, la conductora expresó en voz baja su enfado tras los cruces con la periodista con la frase "Esta pelotuda", dejando en claro su molestia por el enfoque de la entrevista.