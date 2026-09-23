Wanda Nara anticipó el mayor escándalo de dos famosas en MasterChef

La cuenta regresiva para el lanzamiento de MasterChef Celebrity ya genera repercusiones en el ambiente del espectáculo. Durante el evento oficial de presentación, Wanda Nara habló sobre las dinámicas del equipo, la incorporación de Maru Botana junto a Germán Martitegui y Damián Betular en la evaluación gastronómica, y las personalidades de los concursantes de esta edición.

Al referirse a la participación de Marta Fort, la conductora la comparó de manera directa con el carácter de su propia hija, Francesca Icardi. En ese sentido, analizó lo que significa para la joven recibir indicaciones estrictas en las cocinas del certamen. Sobre esa situación, la presentadora expresó en LAM: “Es increíble que el jurado le diga a Marta Fort, que se ha criado con mil niñeros, con cocineros, con chefs, que le digan lo que tiene que hacer, es fuerte”.

Además, profundizó sobre las similitudes que nota en la actitud de la joven heredera y su dinámica frente a las reglas del programa: “Yo la veo a ella como a Francesca Icardi. A Fran hay que decirle las cosas muy tranquilas porque te dice: ‘Yo soy Francesca Icardi, no me digas lo que tengo que hacer’. A Marta la siento así, medio rebelde. Pensé que iba a tirar todo, que se iba a ir a Miami, pero no, viene responsable. Pero hoy me confesó: ‘Me molesta que me digan lo que tengo que hacer’”.

Por otro lado, la mediática se refirió a los roces provocados por la intensidad de las jornadas de grabación y la convivencia en el set de grabación. En particular, apuntó hacia la conocida locutora y comediante al señalar: “Tenés a la Negra… hay muchos egos. No, la Negra: ‘¿Pero esto eran tantas horas? No me avisaron’. No la conozco tanto a la Negra y no sé cuándo hace chiste o cuándo lo dice de verdad”.

Para finalizar, la figura principal del ciclo anticipó un episodio vertiginoso que se podrá ver desde el comienzo de las transmisiones. Respecto al temperamento de la locutora dentro de la competencia, reveló: “En el medio de una cocinada hasta renunció, volvió. Pasó todo en un día y lo van a ver en el primer capítulo ya”.