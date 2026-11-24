La reciente aparición televisiva de Wanda Nara en el programa Infama desató un intenso debate en el estudio luego de que Marcela Tauro, Kennys Palacios y Pablo Layus quedaran en el centro de la escena por unas llamativas marcas en el rostro de la empresaria. Durante la emisión del ciclo se repasó una entrevista donde la mediática hablaba sobre su presente personal y laboral, pero la atención de los presentes se desvió rápidamente hacia las señales visibles que tenía en su cara y que parecían ser hematomas.

Al analizar las imágenes con detenimiento frente a cámara, la conductora del ciclo notó una clara diferencia entre ambos perfiles de la figura pública y señaló directamente la pantalla del estudio para mostrarlo al resto del equipo. “De este lado tiene más que acá”, comentó la periodista al advertir el detalle estético que hasta ese momento había pasado desapercibido para gran parte de la audiencia y que despertó inquietud inmediata entre los integrantes del piso.

Frente a la sorpresa general, uno de los panelistas del programa sugirió la posibilidad de que esas manchas oscuras fueran producto de algún tipo de golpe, lo que generó una lógica preocupación en el ambiente. No obstante, la conductora descartó esa versión alarmante y aportó una mirada completamente distinta sobre el origen de las marcas faciales de la empresaria. “Yo le decía a los chicos, seguramente se habrá hecho un tratamiento para las ojeras”, sostuvo con seguridad para llevar calma y explicar la situación.

Para respaldar su hipótesis estética, la periodista brindó detalles técnicos sobre los procedimientos dermatológicos habituales que se realizan para disimular el cansancio en la mirada y explicó por qué suelen dejar secuelas temporales en la piel. “Te pueden hacer un relleno de ojeras, para sacar justamente las ojeras, que te inyectan (ácido) hialurónico y un pinchazo en los vasos sanguíneos, te puede quedar un moretón”, detalló ante la atenta mirada de sus compañeros de equipo.

Asimismo, la conductora aprovechó el aire televisivo para enviarle una recomendación directa a la mediática respecto a su imagen pública cada vez que enfrenta a los medios de comunicación. “Si ella sabe que va a haber prensa, pagate una maquilladora que te tape bien la ojera”, lanzó sin filtros al considerar que la empresaria debería haber tomado mayores recaudos estéticos antes de brindar declaraciones frente a las cámaras de televisión.

En ese instante del debate, desde la mesa recordaron que el estilista y amigo íntimo de la empresaria había sido el responsable de realizar su peinado y maquillaje para aquella jornada laboral. Ante este dato, la periodista suavizó su crítica anterior y reconoció la complejidad técnica que implica ocultar ese tipo de marcas dermatológicas. “Yo lo quiero a Kennys, pero es muy difícil tapar moretones, es verdad”, respondió la conductora comprendiendo la difícil tarea que tuvo el asistente.

Por su parte, el periodista Pablo Layus sumó otro factor técnico a la discusión al señalar que la fuerte iluminación de los reflectores y las cámaras de televisión suele acentuar cualquier imperfección en la piel. Finalmente, en el panel también se barajó la chance de que el aspecto se debiera simplemente al agotamiento físico acumulado, aunque la conductora mantuvo su postura inicial. “Puede ser mal dormida, pero para mí como que se quiso rellenar y le quedó, con el tratamiento, el moretón”, concluyó sobre el tema.