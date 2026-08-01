Wanda Nara volvió a enfrentarse públicamente con Mauro Icardi luego de obtener una resolución favorable de la Justicia italiana. Un tribunal de Milán autorizó que pueda tramitar los nuevos pasaportes de sus hijas, Francesca e Isabella, sin necesidad de contar con la firma del futbolista, lo que le permitirá regresar a la Argentina junto a las menores.

Tras conocerse el fallo, la empresaria dialogó con el programa Primicias Ya y cuestionó con dureza la postura de su expareja. "¿Con qué corazón puede pedir una restitución en Turquía?", expresó al referirse al reclamo de Icardi para que las niñas regresen a ese país, donde el delantero desarrolló gran parte de su carrera deportiva.

Wanda explicó que el conflicto comenzó después del robo que sufrió durante sus vacaciones en Italia, cuando delincuentes se llevaron, entre otras pertenencias, los pasaportes de todos sus hijos. Según contó, Icardi se negó a firmar la autorización para renovar la documentación de las niñas, situación que derivó en una presentación judicial. Finalmente, la jueza resolvió suplir la firma del padre y habilitar el trámite.

La mediática también sostuvo que sus hijas necesitan regresar cuanto antes a la Argentina luego del traumático episodio vivido durante el robo. "Tienen que volver de forma urgente. Pasaron por algo tremendo", afirmó al explicar por qué consideraba indispensable resolver la situación de los pasaportes.

Mientras tanto, Mauro Icardi también reaccionó públicamente a la decisión judicial. A través de sus redes sociales aseguró que la resolución no modifica su postura y reiteró que se opone a que sus hijas vivan en Argentina, al considerar que el mejor lugar para ellas es Turquía, donde fijó su residencia.