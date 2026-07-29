Wanda Nara contó cómo la China Suárez le arruinó la carrera a Mauro Icardi

El ambiente del espectáculo se vio sacudido por las recientes declaraciones de Wanda Nara tras el arribo de Mauro Icardi a la Argentina acompañado por la China Suárez. En una entrevista brindada al programa Los Profesionales con Flor, emitido por Canal Nueve, la conductora analizó el desempeño profesional de su exmarido y lo vinculó directamente con su nueva relación afectiva. Durante la charla, la empresaria comparó la rutina que mantenía el deportista anteriormente frente a las imágenes actuales que circulan en los medios de comunicación.

Al recordar su etapa de convivencia, Nara detalló el apoyo constante que le brindaba al jugador y sostuvo que "En mi caso, nunca lo verían en la Bresh, ni a mirar a la Eka de turno ni a nada. Él estaba entrenando arriba de una cinta y yo estaba al lado, que detesto el deporte, con una calza en la bicicleta mirando twitter porque apoyo a mi pareja". La conductora se mostró crítica respecto a los hábitos nocturnos y la imagen pública que proyecta el delantero en esta nueva etapa de su vida.

La preocupación de la mediática se extendió a la condición física de Icardi, algo fundamental para su carrera en Europa. Al respecto, la empresaria señaló que "Me parece un desastre verlo tomar alcohol en cada foto que sube. Ningún club que quiera tomar un jugador lo ve con buenos ojos. Nunca lo vi tan fuera de peso como lo veo ahora por fotos, no va con un futbolista". Ante la posibilidad de recibir críticas personales, ella misma aclaró que "Yo soy gordita, pero me dedicó a conducir un programa de comidas, él juega al fútbol".

Para profundizar en su postura, Nara explicó la importancia del entorno familiar en el éxito de un deportista de alto rendimiento. Según su visión, el bienestar anímico es clave para evitar frustraciones dentro del campo de juego. En ese sentido, manifestó que "Yo lo ayudaba en lo que él le hacía feliz, que era triunfar en la cancha porque si después un jugador se deprime y está mal porque no tiene club, o porque lo dejan sentado en el banco, o porque viene otro que es una estrella Mundial y se lo ponen al lado, como le pasó en el Galatasaray, sufre cuando llega a tu casa".

La reacción de Mauro Icardi se produjo poco después de que estas palabras tomaran estado público el 28 de julio de 2026. El futbolista utilizó su cuenta personal para publicar una fotografía de la China Suárez perteneciente a una producción de modelaje realizada para la firma de Ivana Figueiras. Para dejar clara su postura defensiva y sentimental hacia la actriz, el jugador acompañó la imagen con la frase "Te amo". Esta interacción digital ocurrió mientras se celebraba el cumpleaños de Amancio, el hijo menor de la actriz y Benjamín Vicuña.