Wanda Nara contó las maldades de la China Suárez y la insultó en TV

Wanda Nara y Lizy Tagliani protagonizaron un momento tenso en la pantalla de Telefe. La conductora del ciclo culinario aprovechó la visita de la humorista para lanzar una frase que rápidamente se asoció a su histórico conflicto mediático con la China Suárez.

La participante caminó hacia el jurado vestida de viuda con un velo negro. Al verla llegar, Wanda Nara le dijo “Viuda y embarazada te dejaron”. Lizy Tagliani respondió con humor que el hombre era casado y que la esposa no sabía nada del asunto.

La respuesta de Wanda Nara dejó mudos a los presentes en el estudio. La conductora disparó sin filtro “Ah, ¿era casado? Otra familia que te cargaste, zorra”. El comentario generó una enorme repercusión y réplicas inmediatas en las diferentes redes sociales.

La expresión utilizada por Wanda Nara recordó dos grandes escándalos. Pampita usó esa frase años atrás por la infidelidad de Benjamín Vicuña con la China Suárez. Luego, en octubre de 2021, la propia conductora la publicó por la interna con Mauro Icardi.