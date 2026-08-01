Wanda Nara contó qué hace su hija para superar la tortura que vivió con Icardi

La justicia de Italia resolvió un conflicto legal que permite a Wanda Nara tramitar los pasaportes de sus hijas sin el consentimiento de Mauro Icardi. Esta decisión se tomó luego de que los documentos originales fueran robados en Milán, lo que impedía el retorno de las menores al territorio argentino. El futbolista se manifestó en contra de la resolución y cuestionó el accionar de la jueza a cargo del caso.

Ante la confirmación del fallo, la conductora compartió una imagen de su hija menor en una actitud de oración para reflejar el clima vivido durante la espera en el exterior. Al publicar la fotografía, Nara escribió "Isi cada noche rezando" para graficar la incertidumbre de los últimos días. El objetivo de la familia es que las niñas puedan comenzar sus actividades escolares el próximo lunes.

Luego de finalizar el proceso judicial, la empresaria agradeció el apoyo recibido a través de sus plataformas digitales. Al confirmar que el reclamo fue aceptado y que el viaje se concretará próximamente, expresó "Gracias por los mensajes a todos" para cerrar esta etapa en el viejo continente.