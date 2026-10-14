Wanda Nara contra Icardi: llamó al 911 y fue a buscar a una de sus hijas

El futbolista Mauro Icardi tuvo que realizar un viaje de urgencia hacia Miami por un compromiso laboral vinculado al fútbol y Wanda Nara reaccionó con un movimiento que desató un tenso episodio. La empresaria se enteró de los planes de su expareja y decidió intervenir de inmediato para retirar a su hija menor.

El jugador planeaba llevar a sus hijas de vacaciones antes del inicio de las clases con un itinerario que sumaba a México, aunque esa opción no prosperó. La niña debía quedarse solo unas horas con la niñera en la vivienda de un barrio privado hasta que la retiraran de forma pactada.

Para esa tarea el deportista autorizó a Martín Migueles a ingresar al barrio y llevarse a las pequeñas, pero la mediática se negó rotundamente a que fuera solo. Ante esa situación decidió llamar al 911 para presentarse en el lugar acompañada por efectivos policiales para retirar a Isabella.

La panelista Paula Varela explicó en Intrusos el motivo del llamado policial de la conductora. "Wanda no puede ir ahí porque tiene una perimetral, no se puede acercar ni a Mauro ni a la casa. Entonces llamó al 911, se apersonó en el barrio con la policía y de esa manera ingresó a buscar a su hija Isabella", relató Varela.

El operativo causó un profundo malestar en el círculo cercano del futbolista por el show mediático generado en el lugar. "Están que trinan, dicen: ‘Esta mujer siempre haciendo un show, siempre haciendo escándalo’. ¿Cuál era el problema de que la nena se quede un rato con la empleada porque él tenía que viajar, tenía el pasaje?", agregó la periodista.

El informe oficial detalló que Icardi había dejado la debida autorización a la guardia del barrio para el ingreso de Migueles. Finalmente la periodista concluyó leyendo la precisión del acta que confirmó la salida de la mediática junto a la menor a las 22:35.