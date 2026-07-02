Wanda Nara volvió a referirse públicamente a la situación personal y mediática que involucra a Mauro Icardi Mauro Icardi y a la actriz Eugenia “China” Suárez China Suárez, en el marco de un nuevo capítulo de tensión entre las partes.

En una entrevista telefónica con el programa “El ejército de la mañana” (Bondi Live), la empresaria abordó distintos aspectos vinculados a la vida del futbolista del Galatasaray Galatasaray, en un contexto atravesado por rumores de crisis y cuestiones contractuales.

Crisis y cruce de declaraciones

Durante la conversación, Wanda fue consultada sobre mensajes previos en los que hacía referencia a la situación de la China Suárez en relación con el entorno del jugador. En ese marco, la conductora no desmintió sus dichos y sostuvo que se trata de acuerdos personales entre las partes involucradas.

Asimismo, planteó que la actriz habría dejado su actividad profesional, y cuestionó su situación actual en relación con la dependencia económica respecto del futbolista, en medio de la incertidumbre laboral de Icardi.

La empresaria también señaló que la organización del entorno del jugador es una decisión que corresponde a la pareja y al propio futbolista, sin emitir una definición directa sobre el vínculo entre ellos.

El entorno de Icardi y el impacto económico

En otro tramo de la entrevista, se mencionó el entorno cercano del futbolista, incluyendo familiares y allegados. Wanda respondió que esas decisiones forman parte de la vida privada del jugador y su pareja.

Consultada sobre la capacidad económica de sostener ese esquema, sostuvo que el futbolista ha mantenido durante un tiempo ese nivel de organización, aunque en el presente atraviesa un escenario de incertidumbre contractual.

Patrimonio y acuerdo familiares

La conductora también se refirió al patrimonio vinculado a sus hijas con Icardi, y aseguró que existe un resguardo económico ya establecido desde etapas anteriores de la relación, cuando ella gestionaba la carrera del futbolista.

Según lo expresado, ese acuerdo fue trabajado en instancias judiciales en Italia, donde se buscó proteger los bienes destinados a las hijas en común.

El conflicto entre las partes continúa en el plano mediático y judicial, en paralelo a la situación profesional del delantero en el fútbol europeo.