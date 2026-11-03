Wanda Nara contra Mauro Icardi: pidió la prohibición de salida del país

Wanda Nara decidió ir a fondo contra Mauro Icardi y solicitó formalmente la prohibición de salida del país para el delantero tras una nueva escalada judicial. Todo comenzó cuando el futbolista presentó una medida cautelar para impedir que se muestren los rostros de sus hijas en las plataformas digitales. En respuesta a esa acción legal, la conductora de MasterChef Celebrity contraatacó con un reclamo vinculado a obligaciones económicas pendientes.

La periodista Naiara Vecchio informó a través de sus redes sociales que Mauro Icardi acumularía deudas en concepto de alimentos desde el mes de abril. Ante esta situación financiera irregular, Wanda Nara volvió a impulsar el pedido para restringir la movilidad internacional del deportista. La comunicadora detalló que “Mauro Icardi debe alimentos desde abril y Wanda Nara vuelve a pedir la prohibición de salida del país”.

Este conflicto por la cuota alimentaria se origina en el incumplimiento de los pagos provisorios establecidos para el cuidado de sus hijas. Si bien existió un período donde el jugador regularizó parte de los montos, los desembolsos habrían dejado de efectuarse con la periodicidad requerida. El trasfondo legal incluye antecedentes recientes, como el permiso judicial que el delantero debió gestionar antes de viajar con la China Suárez.

El monto inicial de la cuota alimentaria había sido fijado tomando como parámetro los ingresos que Mauro Icardi percibía durante su etapa en el Galatasaray. Sin embargo, la situación económica actual del deportista cambió debido a que se encuentra sin club y sin percibir un salario fijo. Por este motivo, la abogada Elba Marcovecchio había criticado previamente la exposición de las menores, mientras el litigio entre Wanda Nara y su expareja continúa sumando tensiones.