El conflicto judicial entre Wanda Nara y Lucía Oliver sumó un capítulo decisivo tras conocerse el fallo que condena a la empresaria. Pepe Ochoa dio detalles del expediente en Bondi Live y explicó que la Justicia dictó sentencia definitiva por el reclamo de su exsecretaria privada y asistente personal.

Todo comenzó cuando la trabajadora exigió el cobro de sueldos atrasados sin obtener respuestas favorables de la conductora. Ante ese escenario, recurrió a un letrado para avanzar con una demanda por despido sin causa y falta de registración laboral formal.

Al repasar partes de la resolución en el ciclo de streaming, Ochoa precisó las múltiples funciones que Oliver desempeñaba en el círculo íntimo de Nara desde marzo de 2023. La relación tuvo una pausa entre septiembre de ese año y noviembre de 2024, momento en que volvió a cumplir tareas.

El expediente detalla que la asistente se ocupaba de organizar la rutina doméstica y familiar de la demandada, además de coordinar al personal de cocina y limpieza. También gestionaba los colegios, las actividades extracurriculares, el traslado de los menores, los turnos médicos, las compras, los trámites y los papeles de la familia.

A esas labores se sumaban la planificación de viajes, eventos y acuerdos comerciales, la intervención en temas de propiedades de Nara y el cuidado directo de los chicos cuando ella viajaba o se ausentaba. Según el planteo de la demandante, trabajaba de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, sumando muchos fines de semana.

La falta de registración formal y los cambios en el sueldo también quedaron en el centro del análisis judicial. Oliver afirmó que nunca estuvo bien registrada, que le pedían facturar para cobrar $ 1500000 por mes y que en febrero de 2025 le bajaron ese ingreso de manera unilateral a $ 1000000.

Tras evaluar las pruebas, el juzgado ordenó a Wanda Nara depositar judicialmente, dentro del quinto día de notificada la sentencia, $ 11200583 más intereses a favor de la exsecretaria. A ese monto se agregan $ 3090668 y $ 2207620 por honorarios legales, junto con $ 1130810 para los peritos contador e informático.

De esta manera, el fallo indica que Wanda Nara afrontará un desembolso cercano a los $ 18000000 entre capital y costas del proceso. Sin embargo, Ochoa anticipó al cerrar la información que los abogados de la conductora ya definieron apelar la sentencia para intentar bajar la cifra fijada en primera instancia.