Un nuevo conflicto familiar entre Wanda Nara y Mauro Icardi terminó este viernes 6 de noviembre con la intervención de la Policía, una ambulancia y la Justicia en la casa que el futbolista tiene en Nordelta, partido bonaerense de Tigre. La conductora abandonó de urgencia las grabaciones de MasterChef Celebrity tras recibir un llamado y se trasladó hasta la propiedad, donde se produjo una fuerte discusión con su expareja.

La situación fue revelada por el periodista Pepe Ochoa durante el programa LAM, que se emite por América TV. Según explicó, Wanda se encontraba trabajando en los estudios de Telefe cuando recibió una comunicación que la llevó a interrumpir sus compromisos laborales y dirigirse al domicilio del delantero.

Al llegar al barrio privado, la empresaria se encontró con Icardi y ambos protagonizaron una discusión a los gritos. En el lugar también estuvo presente Martín Migueles, actual pareja de la conductora, quien habría intentado intervenir para calmar la situación.

La tensión aumentó y motivó el ingreso de varios patrulleros y una ambulancia al complejo residencial.

Qué pasó entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Nordelta

De acuerdo con la reconstrucción difundida en LAM, el episodio comenzó durante la tarde, cuando Wanda recibió llamados mientras participaba de las grabaciones del reality gastronómico.

El periodista Pepe Ochoa detalló que la conductora se trasladó rápidamente hasta la vivienda de su exmarido y que la discusión escaló frente a otras personas presentes en el barrio.

"Hoy Wanda Nara va volando de Telefe hasta Nordelta, a la casa de Mauro Icardi. Llega a la casa, sale Mauro y empezaron a discutir a los gritos en el medio del barrio", relató el panelista.

Según su versión, Migueles intentó mediar entre ambos, aunque no consiguió detener la discusión. Posteriormente, ingresaron efectivos policiales y personal médico al lugar.

La presencia de una ambulancia generó preocupación por las circunstancias del episodio. Ochoa señaló que el vehículo sanitario pasó por un establecimiento médico de Dique Luján antes de que continuaran las actuaciones judiciales.

La denuncia que investiga la Justicia

El conflicto derivó en la intervención de la Fiscalía de Género de Tigre, que inició actuaciones por lesiones.

Según información periodística sobre el parte policial, Wanda denunció que Icardi habría agredido a una de sus hijas durante un episodio ocurrido dentro de la vivienda. La menor habría solicitado ayuda a su madre mediante un mensaje.

Ante esta situación, efectivos policiales acudieron a la propiedad y se dispusieron medidas para esclarecer lo sucedido, entre ellas una revisión médica.

La denuncia se encuentra bajo investigación judicial y, hasta el momento, no existe una resolución que determine responsabilidades sobre los hechos denunciados.

Por su parte, Wanda se presentó ante las autoridades acompañada por sus abogadas para brindar declaración sobre el episodio.

En tanto, Icardi no prestó declaración ante los investigadores durante las primeras actuaciones. También trascendieron imágenes del futbolista conversando con efectivos policiales en el lugar.

Un nuevo capítulo del conflicto familiar

El episodio se produjo en medio de las diferencias judiciales y personales que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi desde su separación.

En los últimos meses, ambos protagonizaron distintos cruces públicos relacionados con el divorcio, las cuestiones económicas y los acuerdos familiares.

Días antes del nuevo conflicto, el delantero había hablado sobre su presente sentimental junto a Eugenia "la China" Suárez durante una entrevista con un medio italiano. En aquella oportunidad, aseguró que su divorcio representaba una etapa cerrada y que buscaba continuar con su vida personal.

Sin embargo, lo sucedido este viernes volvió a colocar a la expareja en el centro de la atención pública. La investigación judicial deberá determinar cómo ocurrieron los hechos denunciados y si corresponde avanzar con nuevas medidas.