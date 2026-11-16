Wanda Nara denunció a Icardi por violencia digital y cuentas bots pagas

El conflicto mediático y legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo de máxima tensión en las plataformas digitales. La conductora utilizó sus perfiles oficiales para acusar públicamente al futbolista de financiar una campaña de hostigamiento en su contra mediante perfiles automatizados, asegurando que todas estas maniobras ya forman parte de un expediente en la Justicia.

Aunque evitó escribir el apellido del delantero en sus descargas virtuales, la empresaria dejó en claro a quién iban dirigidas sus palabras al vincularlo directamente con una presunta organización destinada a atacarla. Según explicó en sus mensajes, los perfiles falsos ya fueron reportados formalmente y los peritos están recolectando pruebas para anexarlas al proceso penal que se encuentra actualmente en trámite.

En esa línea, la mediática adelantó que pronto revelará la identidad de los usuarios involucrados en esta maniobra y cuestionó el accionar de quienes intentan defender al jugador en internet. "Cuando me lo permitan, informo acá las cuentas investigadas por violencia digital. Qué risa que todas estén conectadas y pertenezcan a una organización PAGA. Otra cosa más que comprueba la violencia. Están perjudicando más que ‘ayudando’", expresó con indignación.

Lejos de calmar las aguas, la conductora profundizó su acusación al detallar el mecanismo técnico con el que la Justicia rastrea cada agresión que recibe en la red social X. "Las cuentas BOTS pagas por mi ex, acá en Twitter fueron denunciadas y cada posteo nuevo se agrega a la causa con el número de IP de cada dispositivo donde sale el mensaje", detalló para advertir que los ataques no quedarán impunes.

El descargo también incluyó un fuerte reclamo financiero vinculado al incumplimiento de las obligaciones parentales hacia las hijas que tienen en común. "Es más digno pagar la cuota de 6 meses de alimentos que adeudás y no gastar en bots que hace dos años quieren instalar pavadas y no llegan a nada", lanzó la empresaria en referencia directa al dinero que el deportista le debe por la manutención.

Finalmente, la conductora cerró su catarata de publicaciones con una advertencia contundente sobre el avance de los expedientes judiciales y los costos económicos que enfrentará el padre de sus hijas por las demoras en los pagos. "Inventen lo que quieran, total la causa penal sigue su curso y la de ustedes por violencia digital también. Gasta donde tenés que gastar la plata, bobo, que te corren los intereses", sentenció sin filtros.