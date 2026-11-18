Wanda Nara dejó entrever que sufrió violencia física por parte de Mauro Icardi durante su relación y lanzó una estremecedora advertencia hacia la China Suárez sobre su futuro junto al futbolista. La grave insinuación quedó expuesta en una filmación grabada por la actriz en la Casa de los Sueños en Nordelta, material que fue presentado en dos expedientes judiciales y difundido por el programa DDM a más de una semana del escándalo.

El momento más tenso ocurrió cuando Eugenia defendió al delantero ante los cuestionamientos por un supuesto episodio violento con una de las niñas y rechazó la posibilidad de estar en pareja con un agresor. "Nunca estaría con un tipo… Le arranco la cabeza yo", aseguró la actriz frente a la conductora, quien de inmediato dio a entender que el jugador tenía antecedentes de maltrato hacia ella.

Sin filtros y en medio de los gritos, Wanda Nara le advirtió a la China Suárez que atravesará las mismas agresiones físicas y el abandono económico que ella habría padecido. "No lo conoces, en cuatro años vas a ser una muerta de hambre porque te va a dejar en la calle y te va a cag… a palos a vos", disparó la empresaria, dejando implícito que fue víctima de golpes durante su matrimonio.

Antes de esa frase, la conductora ya había irrumpido en una charla entre Suárez y Martín Migueles para sostener que los menores de la familia también habían sufrido maltratos. "No, a F la cag… a palos, tengo tres hijos varones a los que los cag… a palos. Ya te va a pasar con tus hijos en un par de años… Está I. de testigo", lanzó la mediática al desmentir la versión que intentaba instalar la actriz.

Previamente, en el inicio de la grabación, Eugenia dialogaba con Migueles sobre el origen de la alarma policial en la propiedad. "Vos sos madre, si te llaman y te dicen ‘el papá la está cag… a palos’, ¿qué hacés?", le planteó el hombre para explicar la gravedad de la situación que motivó el operativo en Nordelta.

Acto seguido, Suárez relató el pedido que le hizo a la hija mayor de la expareja para aclarar lo sucedido frente a los adultos y los efectivos policiales. "F. no quería salir porque le daba vergüenza y le dije ‘es importante que salgas y expliques que dijiste algo porque estabas enojada, porque te sacaron el celular y te pusieron un límite, y que no es real’. Sino cualquiera se infarta y no es joda", detalló la actriz, quien afirmó que la menor estaba molesta porque no la dejaron ir a una juntada que no se pudo organizar, coincidiendo en parte con dichos previos de Wanda, aunque la conductora aseguró que obligaron a la niña a mentir.

Por su parte, Migueles analizó el rol de los adultos en medio de la crisis y afirmó que los chicos muchas veces aprovechan estas situaciones y hay que cortarlo, además de remarcar que tiene que haber una conversación fluida entre los progenitores para proteger a las menores lejos de los conflictos mediáticos. En ese mismo intercambio, Suárez insistió en que la hija menor de la expareja estaba presente en el lugar, algo que la conductora negó rotundamente.

La discusión culminó con una catarata de insultos por parte de Wanda Nara mientras Migueles intentaba calmarla en medio de la tensión. "Sos una negra de mie… que está acá por plata, ni sabés porqué estás acá. Y de mis hijas no me vengas a hablar porque te mato yo a palos. Idiota. Muerta de hambre, estás acá como una regalada prost…", concluyó la empresaria en un episodio que derivó en una denuncia de Suárez por amenazas, pedidos de restricción perimetral en tribunales penales y fuertes cruces posteriores en redes sociales.