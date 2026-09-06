Wanda Nara e Icardi podrían perder la tenencia de sus hijas: el fuerte motivo

La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en los tribunales. En esta oportunidad, la intervención judicial estuvo marcada por un fuerte señalamiento del magistrado a cargo, quien puso el foco de manera prioritaria en la situación en la que se encuentran las hijas de la pareja.

El juzgador apuntó contra la postura sostenida tanto por las partes como por sus respectivas defensas. La información, difundida en el programa DDM de América TV a través del periodista Martín Candalaft, da cuenta de una resolución emitida el miércoles anterior donde se cuestiona el grado de concentración de los adultos en las discusiones de índole económica y patrimonial.

En el escrito se resalta que “las partes y las letradas parecen encontrarse enfocadas en la cuestión patrimonial, en denunciar continuos incumplimientos, y solicitar que se efectivicen multas, en lugar de hacer un análisis profundo respecto del estado en el que se encuentran las niñas”.

Asimismo, el documento judicial dejó al descubierto la falta de evaluación personal que evidencian los involucrados respecto a la escalada del conflicto familiar. En ese sentido, se citó en el ciclo conducido por Mariana Fabbiani que “no existe entre ellos el mínimo grado de autocrítica y reflexión del por qué se llegó a esta situación dañina. Y nociva a punto tal de exponer a sus hijas a tanto dolor y angustia”.

Frente a este escenario, la resolución incluyó un reclamo explícito hacia los padres y las abogadas intervinientes, señalando que “las partes y las letradas deberían tener una actitud superadora y reflexiva en procura de revertir la desafortunada situación que viven las menores por exclusiva responsabilidad de sus adultos responsables”.

Uno de los elementos centrales que motivó el pronunciamiento fue un informe elaborado por la licenciada Fernanda Matera el 20 de agosto. Al respecto, se enfatizó que “frente a ese informe, alarmante por cierto, dice el juez, dado que se indica el maltrato emocional en el que se encuentran inmersas las mismas, ninguna consideración han efectuado tendiente a llevar a cabo las sugerencias allí indicadas”.

El texto judicial remarca la persistencia de faltas a los mandatos dictaminados previamente. Sobre esto, el magistrado fundamentó que “el incumplimiento reiterado y recíproco de las órdenes judiciales revela la imposibilidad de los progenitores de anteponer las necesidades de sus hijas a sus conflictos personales, colocando a las niñas en un estado de vulnerabilidad que exige que tomen las medidas necesarias para velar por sus intereses”.

Estas determinaciones trascendieron de forma simultánea a un nuevo contrapunto motivado por el pedido del futbolista para compartir días con las menores previo a su retorno al continente europeo.

Entre las disposiciones fijadas, la Justicia determinó el esquema para el tratamiento del lazo entre el padre y las niñas, indicando que “en calidad de medida cautelar, dispongo la continuidad del abordaje de la vinculación paterno-filial en el ámbito terapéutico privado”.

A la par, se ordenó la utilización obligatoria de un soporte digital técnico para la gestión del diálogo cotidiano. La indicación precisa ordena “hacer saber que deberán implementar una aplicación de comunicación y organización de la crianza que permita centralizar la información relativa de las niñas y canalizar los intercambios parentales”.

Hacia el cierre del documento, el fuero judicial formalizó una alternativa de intervención superior en caso de sostenerse la inobservancia de las reglas impuestas. El apercibimiento aclara que se procederá “todo ello bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, dé valor a la posibilidad de designar un tutor para las menores de edad que vele por los intereses de las mismas”.