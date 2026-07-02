¿Wanda Nara echada de Telefe? Por qué la bajaron del viaje al Mundial

Wanda Nara enfrenta una modificación inesperada en sus planes inmediatos. La conductora no podrá realizar el viaje que tenía previsto al Mundial junto a la señal Telefe. Esta cancelación ocurre en medio de una situación legal compleja, dado que la Justicia denegó el permiso para que Mauro Icardi se traslade a Estados Unidos junto a las hijas de la pareja.

La empresaria mantiene el deseo de compartir un periodo de descanso junto a sus cinco hijos tras la finalización del ciclo escolar. Actualmente, su agenda cuenta con disponibilidad debido a que aún no comenzaron las grabaciones de la competencia MasterChef Celebrity ni el rodaje de su segunda película.

El desarrollo de estas vacaciones familiares depende ahora de una definición en los tribunales. El juez Adrián Hagopián será el encargado de analizar y decidir si aprueba la salida de la mediática con los menores. Mientras aguarda esta resolución, la famosa evalúa nuevas alternativas de destino para disfrutar del tiempo libre una vez concluidas las actividades académicas.