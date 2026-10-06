Wanda Nara echó a toda la gente de un local de ropa y generó indignación

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras protagonizar un episodio que despertó críticas y debate. La empresaria fue vista en un centro comercial de Nordelta junto a su pareja Martín Migueles y sus hijas durante una tarde de compras. La situación tomó relevancia pública luego de que revelaran en televisión el particular pedido que habría realizado la mediática para permanecer tranquila dentro del comercio.

Según informaron en el programa Intrusos, la mediática solicitó que clausuraran de manera exclusiva el acceso a la tienda mientras elegía las prendas. Un testigo presente en el shopping detalló la secuencia que generó el malestar entre otros clientes que intentaban ingresar al lugar.

"Esta persona fue a comprar un regalo en Nordelta, en el shopping, y dice: 'estaba Wanda con las nenas'. Estaba Migueles junto con las niñas y ella hizo cerrar el local para que nadie entrara y poder comprar", relataron al aire sobre la maniobra.

El episodio provocó inmediatas reacciones en el estudio del ciclo de América TV, donde cuestionaron la necesidad de tomar una medida tan drástica. Panelistas del programa expresaron su desconcierto ante la exigencia y remarcaron que la concurrencia no justificaba una privacidad absoluta.

"El centro comercial de Nordelta no es que está explotadísimo como para mandar a cerrar el local. Puede haber dos o tres personas adentro", señalaron durante la emisión para marcar la exageración del gesto.