Wanda Nara, el chat privado con Maxi López y la indirecta contra Icardi

La armonía entre Wanda Nara y Maxi López atraviesa su mejor momento histórico. Durante este fin de semana, mientras el exfutbolista se encontraba en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial para Telefe, la conductora compartió un chat privado que evidencia la confianza mutua. Según la periodista Florencia Estors, este acercamiento contrasta con el vínculo actual de Nara con Mauro Icardi, con quien no mantendría el mismo nivel de consulta.

En la conversación difundida el 28 de junio, López le comunicó a su exesposa que "Me acaba de llamar la odontóloga y yo estoy al aire con Telefe. Lo que vos digas va a estar bien" y remató con un directo "Arregla lo de los nenes" en un mensaje que incluía el fragmento "personas Solange".

La respuesta de la mediática no se hizo esperar al expresar que "Ay Maxi, tener un ex así es lo mejor que me pasó en la vida. Gracias" y ratificar en sus plataformas que "Ay Maxi, tener un ex así es lo mejor que me pasó en la vida". La empresaria acompañó la publicación con la frase "Llevarse bien con un ex. Feliz por vos", dejando una indirecta hacia Icardi.

Este presente familiar se da tras un fallo judicial favorable para Nara respecto a sus hijas y la reciente presentación de Ekaterina Ojeda en su compañía, un suceso que generó múltiples reacciones digitales.

De cara al futuro cercano, la periodista Naiara Vecchio informó que la conductora viajará a territorio estadounidense con sus hijos varones. Allí cumplirá compromisos laborales para una marca de skincare y generará contenido para el mismo canal que López, lo que anticipa una posible aparición conjunta en pantalla.