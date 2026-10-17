Wanda Nara en crisis económica: la ayuda que recibió de Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi suman un nuevo capítulo a su interminable conflicto mediático tras confirmarse la cita del futbolista con la China Suárez en Miami. La empresaria aprovechó la atención pública para abrir el armario del recuerdo y publicar en su tienda virtual la indumentaria oficial que utilizó su exmarido en el seleccionado nacional.

La vestimenta con la franja celeste y blanca y la estampa número 9 fue subida a un costo de remate de $20.000 pesos. Además del monto accesible, la modelo nombró al producto como "Remera Original Exjugador", generando un fuerte revuelo mediático debido a la constante provocación dirigida hacia la carrera deportiva de su expareja.

La ficha técnica del portal presenta la prenda describiendo: "Camiseta de la Selección Argentina con el clásico diseño de franjas celestes y blancas, detalles en negro y el número 9 en el frente y la espalda, acompañado del nombre". La publicación se completa afirmando: "Ideal para alentar a la Selección, sumar a tu colección futbolera o lucir los colores argentinos todos los días. ¡La pasión por Argentina se lleva puesta!".

El hecho se suma a los recientes episodios judiciales y la intervención policial acontecida en la propiedad familiar. Mientras el delantero busca reorganizar su rutina en el extranjero, la conductora demuestra su talento comercial para monetizar cada aspecto de su vida personal y desprenderse de los objetos vinculados a su antiguo matrimonio.