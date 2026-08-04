Wanda Nara en el peor momento de su vida: robos, peleas y fotos filtradas

Wanda Nara concluyó su estadía en el continente europeo tras enfrentar semanas complejas marcadas por un conflicto legal con Mauro Icardi. La conductora utilizó sus perfiles digitales para compartir un balance de lo vivido en destinos como Italia y Francia, donde estuvo acompañada por sus cinco hijos y su pareja, Martín Migueles. El viaje estuvo condicionado por el enfrentamiento judicial relacionado con los pasaportes de las niñas, situación que finalmente se resolvió permitiendo el retorno de toda la familia a la Argentina.

Durante la realización de los trámites migratorios, la empresaria contó con el apoyo de Maxi López, con quien mostró una relación cordial. Ante una imagen compartida por su ex esposo durante la gestión de la nueva documentación, ella reaccionó públicamente diciendo que "Qué bueno que nos llevamos bárbaro". Esta interacción se dio en un contexto de alta exposición mediática mientras se aguardaba la resolución oficial para que los menores pudieran viajar.

En su publicación de despedida antes de dejar Europa, Nara reflexionó sobre las dificultades superadas y la prioridad que representan sus hijos en su vida. La conductora expresó mediante un mensaje emotivo que "Un viaje que no olvidaremos. Vuelvo sin mis bolsos favoritos, con pasaportes nuevos y con mis hijos, que son lo más importante de mi vida, que también me enseñaron que por ellos todo lo puedo". Con estas palabras, la mediática cerró una etapa de incertidumbre antes de emprender el vuelo de regreso al país.