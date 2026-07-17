Tras quedar libre del fútbol turco, Mauro Icardi busca un nuevo destino para su carrera profesional mientras se multiplican las versiones sobre su futuro. En el programa televisivo DDM, el periodista Guido Zaffora detalló que el delantero maneja propuestas de Arabia Saudita, México y Brasil, además de mencionar un presunto acercamiento con River Plate.

Sin embargo, esta opción quedó cancelada según lo informado en el mismo ciclo por el periodista Martín Candalaft, quien desmintió el interés de la institución de Núñez debido al perfil mediático del futbolista y los conflictos de espectáculos que involucran a Wanda Nara y la China Suárez.

La comisión directiva del conjunto millonario prioriza mantener la tranquilidad institucional y evitar que la atención periodística se desvíe hacia cuestiones extrafutbolísticas. Respecto a esta situación, Candalaft afirmó: “No hay ninguna posibilidad de que vaya a River. ¿Se imaginan si Mauro estuviese jugando ahí? La semana pasada, ¿adónde hubiésemos mandado el móvil? ¿A dónde irían los programas de espectáculos? A River”. El panelista ratificó la postura de los dirigentes y concluyó que “lo que no quiere River es justamente eso. Por lo tanto, Mauro Icardi no tiene ninguna posibilidad de jugar en River”.

Por otra parte, la desvinculación del deportista del Galatasaray se dio en términos cordiales al vencerse su contrato. La entidad de Estambul publicó una despedida institucional en sus plataformas digitales para reconocer el desempeño del jugador y la relación construida con la parcialidad turca. En el inicio de la dedicatoria oficial manifestaron que “hoy no hablamos de una separación, sino de un legado”, para luego repasar sus estadísticas y concluir el texto con la frase “un amor así es inolvidable”. Con este escenario, el futbolista define sus próximos pasos en el mercado internacional.