Wanda Nara está de vacaciones en Brasil y le hizo un picante guiño a Icardi

Los últimos días de descanso de Wanda Nara transcurren entre postales de playa y confort en Río de Janeiro, a muy poco de asumir la conducción del ciclo MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe. Mientras los concursantes avanzan con los ensayos previos a las grabaciones, la presentadora se instaló en un establecimiento de alto nivel ubicado sobre la costa de Copacabana.

El trayecto reciente de la mediática incluyó una estadía en el sur argentino dedicada a la producción de material para un próximo proyecto. Al quedar sus cinco hijos bajo el cuidado de sus respectivos padres, Maxi López y Mauro Icardi, la empresaria decidió cambiar de clima y viajar a territorio brasileño junto a Martín Migueles.

Durante la estadía en el hospedaje con panorámica al Atlántico, la conductora difundió imágenes de la privacidad de su cuarto y del servicio gastronómico. Al mostrar las alternativas de su menú, expresó: "Soy muy fan del room service más peli".

Entre las publicaciones difundidas, la imagen matutina generó especial repercusión al exhibir una taza de café decorada con la figura de un león. Aunque la figura televisiva suele autodefinirse con la figura de una leona, la figura del felino está históricamente ligada a Icardi. Cabe recordar que durante la etapa del futbolista en el club Galatasaray, Eugenia "China" Suárez utilizaba esa misma iconografía e incluso poseía un objeto de felpa con esa forma al referirse a él, un detalle que no suele ser casual en las intervenciones digitales de la empresaria.

Este viaje coincide con una etapa de calma pública entre la expareja, que lleva semanas sin intercambiar cruces mediáticos tras el conflicto desatado por sus hijas en suelo europeo. Sin embargo, los litigios legales continúan activos mediante las representantes legales de ambas partes, quienes tramitan el divorcio, la custodia de las 2 menores y la asignación alimentaria correspondiente.