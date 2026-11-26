Wanda Nara, Hernán de Mala Fama, Marta Fort y Damián Betular protagonizaron el arranque de la gala por equipos de MasterChef Celebrity en Telefe. El primer desafío comenzó antes de encender las hornallas, cuando el cantante y Marta Fort lideraban las dos brigadas. Los chefs explicaban la preparación del plato a toda velocidad y el dictado dejó a Hernán atrasado en cada paso.

Al notar que el cantante no lograba seguir el ritmo del jurado, Wanda Nara agarró papel y lapicera para ayudarlo en plena transmisión. La conductora intervino antes de que comenzara la cocción y le preguntó: "¿Querés que te anote por vos? Me estás poniendo re nerviosa". Hernán aceptó de inmediato la propuesta y respondió: "Dale, copate, por favor".

Wanda Nara se acomodó y escribió sin parar mientras Damián Betular y los demás integrantes del jurado continuaban detallando la receta. Con este gesto de la conductora, Hernán de Mala Fama resolvió su apuro antes de encender las hornallas y logró contar con apoyo en el primer desafío por equipos de la noche.