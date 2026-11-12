Grego Rossello y Wanda Nara protagonizaron un divertido momento en MasterChef Celebrity por Telefe cuando la conductora le dejó una carta de apoyo en el mercado. El humorista la descubrió y lanzó un comentario pícaro sobre el supuesto romance entre ambos frente a las cámaras del programa.

Lejos de agradecer con seriedad, Grego Rossello aseguró que la conductora estaba enamorada y bromeó diciendo "después la gente dice que es Grego el que le anda atrás" mientras aseguraba que ella estaba enamorada. Wanda Nara reaccionó con sorpresa al verse descubierta y le preguntó "¿qué hacés acá?" mientras le explicó que solo buscaba darle ánimos.

Este episodio se suma a las declaraciones que Grego Rossello hizo en PH Podemos Hablar con Andy Kusnetzoff por Telefe. Allí explicó que su coqueteo en el certamen es solo un juego televisivo, aunque admitió que intentaría conquistarla sin dudarlo si ella estuviera soltera.

Durante su visita al programa de Andy Kusnetzoff, el humorista recordó una anécdota pasada cuando le llevó flores y un perfume a la casa de Wanda Nara. Rocío Marengo opinó sobre el fallido intento diciendo "no, es re perdedor, yo al lado de él soy una campeona" y el participante reafirmó su soltería mientras destacaba su costado de antihéroe romántico.