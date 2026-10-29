Wanda Nara filtra información de famosos y desató un infierno en la TV

El culebrón que enfrenta a Nora Colosimo con Josefina la China Ansa sumó un nuevo capítulo cuando Natalie Weber irrumpió en Intrusos. La panelista aportó información explosiva sobre el conflicto que salpica de lleno a la mismísima Wanda Nara.

Tras las disculpas públicas de la madre de la mediática por hablar de un supuesto affaire con Pablo Migliore, Weber investigó el trasfondo. Ella reveló al aire la conversación privada que mantuvo con la conductora para chequear las versiones que circulaban.

"Ella dice que no fue Wanda la que le pasó la información. Yo hablé con La China Ansa y ella me dijo que Wanda fue quien la llamó y le pidió disculpas", arrancó contando Natalie ante la atenta mirada de sus compañeros en el programa.

Profundizando en el relato, contó: "Le pregunté si era cierto que ella se puso a llorar y pidió que bajen el posteo, y me dijo que ella no llamó a nadie, que fue Wanda quien la llamó a ella. Tampoco me desmintió que se puso a llorar".

Finalmente, Weber conectó las piezas del rompecabezas para determinar el origen de la polémica publicación de Nora Colosimo. "Me confirma, entonces, que Wanda fue quien se lo dijo a la madre", sentenció Natalie dejando al descubierto la maniobra.