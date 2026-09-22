Wanda Nara filtró chats privados y sumó un nuevo escándalo con Icardi

La novela pública entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y explosivo capítulo en las últimas horas. La conductora televisiva volvió a encender las redes sociales al hacer públicas una serie de capturas de pantalla de conversaciones privadas por WhatsApp que mantuvo con el futbolista del Galatasaray.

Las filtraciones, que se difundieron rápidamente a través de historias de Instagram, mostraron acaloradas discusiones centradas en la organización de la custodia de sus hijas en común, así como también reclamos cruzados sobre transacciones financieras e inmuebles.

"Te gastaste la plata que no era tuya", se alcanza a leer en una de las capturas de pantalla que más repercusión generó entre sus seguidores, desatando una catarata de comentarios e interacciones que posicionaron los nombres de los involucrados entre las principales tendencias del día.

El escándalo mediático escaló a nivel judicial tras la reacción del entorno del deportista. Según revelaron fuentes cercanas a la expareja en programas de espectáculos nacionales, los representantes legales de Icardi analizan presentar una medida cautelar para frenar la difusión de chats privados que involucren aspectos de la intimidad familiar.

Mientras tanto, el conflicto continúa generando un altísimo nivel de conversación en plataformas digitales, dividiendo las opiniones de los fanáticos entre ambas figuras del espectáculo.