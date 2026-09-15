Wanda Nara fue acusada de hacerle brujería a Icardi mientras vivía en Turquía

La traductora Jazmín Natour reveló en el programa Lape Club Social, transmitido por América TV, cómo impacta en Estambul el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Un sector de simpatizantes del Galatasaray de Turquía asocia la lesión reciente de una de las figuras del equipo con una supuesta práctica de brujería atribuida a la empresaria. La controversia comenzó por la difusión de un video donde la conductora figura junto a su hermana Zaira Nara cerca de una camiseta del club rodeada de rosas y velas.

Al iniciar su intervención, la profesional que vive entre Argentina y Turquía dio detalles del impacto social. "Acabo de llegar de Estambul, fui con mi marido, que es argentino", explicó Natour. Agregó que la población turca asocia inmediatamente a la Argentina con Lionel Messi e Icardi. "Prácticamente un level un poco cerquita de Messi", precisó sobre la consideración que mantiene el delantero.

Esa vigencia le permitió recoger testimonios entre los fanáticos sobre la separación. "Me dicen cosas como... 'Icardi que es tan bueno y pobre lo que le hizo Wanda'. Quedó como él una víctima de todo lo que hizo Wanda", detalló la invitada. Por su parte, la entrevistada contrapuso esa postura con la lectura de los medios nacionales: "Si vemos quién le hizo cosas a quién, en todo caso yo, siguiendo los medios, te diría que es como medio de las dos partes".

El foco de la discusión pública en Turquía se centró en la escena de la camiseta junto a objetos esotéricos. Aunque el material correspondió a una campaña promocional de un film, los hinchas ignoraron esa aclaración. "En Turquía, somos una sociedad como muy de creer en estas cosas, como si tuviese un poder real un gualicho", expresó Natour. Mientras los informativos de televisión calificaron la acción como una búsqueda de repercusión mediática, la hinchada le otorgó un sentido místico.

"Los fans lo ven como un gualicho que encima se ve que funcionó", aseguró la traductora al vincular la publicación con los problemas físicos sufridos por Victor Osimhen, referente del plantel tras la partida de Icardi. "Se lesionó, entonces los hinchas dicen: está funcionando el gualicho de Wanda", señaló sobre la coincidencia que alimentó el rumor.

En el piso del ciclo, la panelista Paula Varela acotó un factor técnico del juego para fundamentar la teoría popular. "El que se lesionó es el mismo puesto de Icardi, o sea que si no estaba, era Icardi el lesionado", opinó la integrante del equipo.

Durante la transmisión, el periodista Bremer indagó sobre si la conductora comprende el alcance de la situación ante un eventual viaje a Turquía por la restitución de sus hijas. Natour aclaró que la audiencia de aquel país desconoce la cronología completa de los hechos. "La gente no conoce la historia completa. Lo único que se ve es la última parte, en la que se supone que ella es la que rompe la familia y lo engaña a él", sintetizó la invitada para explicar el rechazo que genera la empresaria entre los simpatizantes deportivos.