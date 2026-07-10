Wanda Nara furiosa: Icardi le entregó su hija con un grave problema de salud

El distanciamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó una nueva complicación tras el regreso de sus hijas a Buenos Aires. La abogada Ana Rosenfeld informó que las menores pasaron un tiempo prolongado bajo el cuidado del futbolista y puntualizó que "Las nenas estuvieron un mes con Mauro. Desde el 6 de junio hasta ahora".

Según su relato, el reencuentro con la madre estuvo marcado por una fuerte carga emocional, ya que "Las nenas estaban contentas, pero volvieron muy angustiadas. No voy a contar los pormenores".

La letrada también se refirió a los cuestionamientos previos contra la conductora y defendió su desempeño frente a lo ocurrido durante este último período. Al respecto, Rosenfeld sostuvo que "Mientras me criticaban a mí y criticaban a mi clienta diciendo que hubo negligencia o mala praxis, las niñas no fueron a hacer los tratamientos que tenían que hacer. Eso de la lesión del pie, todo eso, no se hizo. No hizo absolutamente nada. Fue solamente dos veces".

Uno de los puntos de mayor preocupación fue el estado físico de una de las pequeñas, quien debió asistir a un centro de salud de forma inmediata tras el reencuentro. La abogada detalló que "Una volvió con una lesión muy delicada en dos dedos del pie, que hoy estuvo toda la tarde en la guardia médica, donde se la tuvieron que entablillar y demás".

El incidente se habría originado durante una actividad recreativa no recomendada para la menor, "Haciendo algo que precisamente no podía, que era jugar al fútbol, a la pelota. Sin zapatillas y con los inflables famosos que ponen ahí", según explicó la profesional.

Tras recibir la atención necesaria bajo la supervisión de Nara, se confirmó que la niña podrá cumplir con los planes previstos fuera del país. Rosenfeld concluyó explicando que "Hoy la nena estuvo al cuidado de Wanda y con un cuidado médico bastante delicado. Vos pensá que la nena está viajando con la mamá mañana, como nos dieron la autorización".