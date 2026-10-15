Wanda Nara ganó un premio como cantante y María Becerra reaccionó feo

Wanda Nara y María Becerra fueron dos de las grandes figuras que acapararon las miradas en los Premios Martín Fierro de la Música 2026. Durante la gala realizada en Tango Porteño, la conductora subió a recibir la estatuilla a la canción viral por Bad Bitch y generó una ola de repercusiones en el lugar.

La presencia de la joven cantante no pasó desapercibida en el salón durante la caminata del triunfo. Edith Hermida notó los movimientos de la artista entre los asistentes y no dudó en señalar en vivo "María Becerra baila también. Ahí te dice: 'Uy', María Becerra" al verla avanzar hacia el micrófono.

Al tomar la palabra, la mediática celebró el alcance de su tema expresando "¡Wow, buenas noches a todos! Hay tantas cosas que me había olvidado que en un momento también canté y fui muy feliz, hice feliz a mucha gente. Creo que Bad Bitch es un himno acá y en otros países. Agradezco a mis colegas músicos que están esta noche".

Además la empresaria destacó el apoyo de figuras como Lali Espósito, Cazzu, La Joaqui y Tini Stoessel. Al finalizar sumó "Mensajes como Lali, Cazzu, la Joaqui, tantas mujeres unidas, Tini, María Becerra, fans de Bad Bitch, la verdad que bueno, allá veo a mi equipo también, Maxi, gracias por animarme a hacer esto".