Wanda Nara rompió el silencio después de la difusión del video en el que se la escucha insultando a Eugenia "la China" Suárez durante un enfrentamiento en Nordelta. En una entrevista con Marina Calabró para Primicias Ya, la conductora reconoció que perdió el control y explicó que su reacción estuvo relacionada con una situación familiar que, según su relato, involucró a sus hijas.

"Al ver toda la situación con la que me encontré, al ver del otro lado una persona adulta queriendo manipular y cambiarle las ideas a una menor, ahí sí no me pude controlar", sostuvo la empresaria al explicar lo ocurrido.

El episodio tuvo lugar el viernes pasado en la denominada Casa de los Sueños, la propiedad de Mauro Icardi en Nordelta. Wanda había llegado al lugar para buscar a una de sus hijas, en medio de un procedimiento policial vinculado con una denuncia presentada por la hija mayor del futbolista por presuntas lesiones leves.

Wanda Nara cuestionó el video de su pelea con la China Suárez

Uno de los principales reclamos de la conductora estuvo dirigido a la difusión de un fragmento del enfrentamiento. Según afirmó, las imágenes que circularon en televisión no muestran todo lo que sucedió y fueron editadas para dejar afuera parte de la discusión.

"Yo creo que un video así no es a favor de nadie. Es simplemente la reacción de una madre desesperada", expresó durante la comunicación telefónica.

Además, aseguró que en la grabación se omitieron momentos previos al intercambio de insultos. Según su versión, la actriz habría dado indicaciones a dos menores sobre qué decir y cómo relatar una situación. Wanda sostuvo que ese comportamiento fue lo que desencadenó su enojo.

La empresaria también adelantó que, si la China Suárez presenta una denuncia por el episodio, solicitará que se entregue el registro completo y el teléfono utilizado para grabarlo. "Me va a encantar que presente el video entero", manifestó.

Qué dijo sobre su llegada a la casa de Mauro Icardi

Durante la entrevista, Wanda explicó que recibió numerosos mensajes durante esa jornada y que antes de dirigirse a la vivienda esperó indicaciones de los profesionales que acompañan a su hija.

Según contó, existía una intervención judicial y había recomendaciones específicas sobre cómo proceder. También relató que, mientras se trasladaba hacia Nordelta, pidió que intentaran resolver la situación sin recurrir inmediatamente a la fuerza pública.

La conductora sostuvo que su prioridad era poder ingresar y hablar con su hija. Sin embargo, al llegar, le comunicaron que no estaba autorizada a entrar.

El enfrentamiento con la China Suárez se produjo posteriormente, cuando ambas coincidieron en el exterior de la propiedad.

Martín Migueles también dio su versión del enfrentamiento

En la misma comunicación intervino Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, quien también relató cómo fue su encuentro con Mauro Icardi durante el operativo policial.

Migueles aseguró que el futbolista había salido alterado de la vivienda y que se produjo un intercambio verbal entre ambos. También mencionó que Icardi habría solicitado una medida cautelar para impedirle estar con las menores, aunque dijo desconocer cuál fue el resultado de esa presentación.

De esta manera, la versión pública de Wanda sumó otro capítulo al conflicto familiar y judicial que mantiene con su expareja. La difusión de las imágenes y las declaraciones de los protagonistas volvieron a colocar el enfrentamiento en el centro de la agenda del espectáculo.