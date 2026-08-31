Wanda Nara habría engañado a su novio y estuvo con L-Gante

Un nuevo acercamiento entre Wanda Nara y L-Gante ha vuelto a encender las alarmas en el mundo del espectáculo. Los rumores sobre un posible vínculo sentimental cobraron fuerza luego de que se conociera que la empresaria y el cantante compartieron una tarde en una propiedad ubicada en un country de General Rodríguez. El encuentro fue revelado en el programa LAM, donde se presentaron registros visuales que confirman la visita de la conductora a la residencia del músico.

Durante la emisión, el conductor del ciclo televisivo brindó detalles del suceso mientras exhibía las imágenes del vehículo de la empresaria estacionado frente al domicilio de General Rodríguez. Al respecto, Ángel de Brito manifestó que "Tenemos la imagen que es prueba de que Wanda estuvo con L-Gante", dejando en claro el tenor del hallazgo.

Además, el periodista de América TV puntualizó lo llamativo del momento en que se produjo este reencuentro, dado que el artista formará parte de la nueva temporada del certamen culinario de Telefe, que aún no ha iniciado su etapa de producción. Sobre esto, De Brito precisó que "Esto es raro porque todavía no están grabando el reality, a fin de septiembre empiezan a grabar MasterChef, el 21 creo".

Por su parte, el panelista Pepe Ochoa aportó más datos a la mesa de debate y recordó el paso del cantante de cumbia por el programa PH, oportunidad en la que el músico no cerró las puertas a una reconciliación amorosa con la mediática. Con relación a ese momento, el panelista señaló que "En PH dijo que no descarta el tema con Wanda, dejó la puerta abierta".

La conversación también abordó las repercusiones íntimas de la relación entre ambos, sumando el aporte de la periodista Pilar Smith, quien señaló que la conductora solía quedar fascinada cada vez que compartía tiempo con el artista.

En ese sentido, Ochoa compartió información sobre la opinión de terceros sobre el cantante expresando que "L-Gante es muy sexual me dijero, y que es bueno". Inmediatamente, el propio De Brito sumó otra revelación que la propia empresaria habría confiado, completando con la frase "Según Wanda, es el que mejor le hizo el amor".