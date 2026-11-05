Wanda Nara hizo brujería con sal y todas las miradas fueron a la China

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática, pero esta vez no fue por un escándalo amoroso ni por sus lujosos viajes, sino por un llamativo y espontáneo ritual esotérico en pleno aire de televisión abierta. Durante la grabación de MasterChef Celebrity, la empresaria aprovechó un descuido en las cocinas para realizar un clásico pase de protección energética que descolocó a los participantes y al jurado por igual.

Al cruzarse con un puñado de sal que había caído accidentalmente al suelo del estudio, Wanda no lo dudó: tomó un poco y lo arrojó con decisión por encima de su hombro izquierdo. Lejos de ocultarlo, la conductora acompañó el gesto mirando a cámara y exclamando a viva voz un único y contundente decreto: “¡Dinero!”.

Este ademán —que combina la tradicional superstición para anular la mala suerte de la sal derramada con la Ley de Atracción— se suma a una serie de llamativos altares con velas y rosas que la diva ha compartido recientemente en sus redes sociales, dejando en claro que la limpieza energética es hoy una de sus máximas prioridades para blindar su presente laboral y familiar.