Wanda Nara hizo brujería para contrarestar la maldición de la China Suárez

Las imágenes difundidas por Wanda Nara en sus historias de Instagram, con una mesa repleta de velas encendidas, rosas rojas, collares de perlas y la camiseta del Galatasaray —club donde jugó su exmarido, Mauro Icardi—, desataron un mar de conjeturas. Ante la falta de texto explicativo y de precisiones de la conductora, el programa Infama, conducido por Marcela Tauro en América TV, convocó a especialistas para analizar la misteriosa escena.

El debate se abrió con las preguntas de Tauro a su compañero Oliver Quiróz, quien llevó el tema al piso e invitó a la conductora, con conocimientos de tarot, a revisar la imagen antes de sumar a una especialista por vía telefónica. Para desentrañar la producción se conectó por videollamada la médium y tarotista Alejandra Ahur, junto a Karina Iavícoli y Santiago Sposato. Antes de la lectura sobre los elementos, la cronista Noelia Santone bromeó anticipando que "Con todo lo que me dijo Alejandra en la previa, ya estoy asustada. Así que escúchenla que van a quedar con piel de gallina".

Al examinar la composición, la especialista descartó tajantemente que se tratara de un hechizo dirigido al futbolista. "En realidad, ahí lo que hay es una limpieza fuerte", sostuvo Ahur, indicando que el montaje respondía a "un trabajo que hizo la China hacia Wanda", señalando a la China Suárez, actual pareja de Icardi. Tras escuchar esta lectura, Tauro resumió en el estudio que "No es que ella está haciendo algo para Mauro, ella está limpiando un trabajo que le hicieron a ella y a su familia", a lo que Ahur respondió: "Exacto".

Respecto a la forma en que dedujo el significado, la vidente aclaró que no se basó en el hilo rojo colocado sobre la vestimenta deportiva, sino en la distribución de los elementos de cera. "Lo veo yo a través de la posición de las velas, lo veo yo a través de la clarividencia", afirmó Ahur. En su interpretación, sostuvo observar la intención de la actriz de cortar el plano laboral de la conductora, desunir a la familia y provocar tensión con las hijas de Wanda. En cuanto a la figura del caballo, explicó que representa "la fuerza, la energía", mientras que el collar de perlas simboliza "el glamour de Wanda", aspecto que también estaría en la mira del supuesto perjuicio.

Estas afirmaciones provocaron la intervención de Sposato, quien remarcó que la empresaria vive el mejor momento laboral de su carrera, citando el inicio de MasterChef Celebrity, un acuerdo por dos años con una firma de apuestas y un proyecto con Netflix, concluyendo que "Económicamente está fantástica". Frente a esto, Tauro contestó que "Eso no quita que se lo hayan hecho".

Por último, al evaluar la decisión de mostrar la escena en redes sociales en lugar de mantenerla en la intimidad, la especialista sugirió una razón estratégica. "Es una manera de avisarle a la otra persona: ‘Mirá que me enteré que estás trabajándome’", expresó Ahur, completando que "se nota que no es viejo este trabajo" sobre la antigüedad de la supuesta acción que se intentaba neutralizar.