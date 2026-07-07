Wanda Nara impone el labial nude para labios con volumen natural

Wanda Nara volvio a posicionarse como referente en el mundo del maquillaje al compartir su reciente eleccion estetica en las redes sociales. La empresaria opto por un estilo que resalta la naturalidad mediante el uso de un labial nude con subtono rosado y terminacion satinada. Esta combinacion busca generar un aumento visual en el tamaño de los labios sin abandonar la sencillez que rige las tendencias actuales.

La tecnica aplicada incluyo un perfilado de labios apenas mas oscuro que el color principal. Este detalle es utilizado con frecuencia para otorgar una sensacion de mayor relieve de manera equilibrada. El resto del rostro acompaño con una piel luminosa de acabado glow y una mirada definida mediante un delineado difuminado en colores marrones junto a pestañas XL y cejas marcadas.

El cabello de la conductora presento un tono rubio con raices mas oscuras y ondas ligeras para aportar frescura al conjunto final. Este tipo de apuestas cosmeticas demuestran la funcionalidad de los tonos neutros para eventos diurnos o nocturnos. El uso de estos productos permite integrarlos con estilos de ojos mas cargados o propuestas minimalistas en el neceser cotidiano.

En el marco de su actividad publica, surgieron versiones sobre conversaciones filtradas vinculadas a Mauro Icardi y la China Suarez donde la empresaria afirmo "Jamás lo dejé sin club". Tambien trascendieron menciones sobre su relacion con Moria Casan que generaron repercusiones en el ambito del espectaculo nacional.